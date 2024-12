A legrosszabb Kínában volt a helyzet, amikor győztes meccs után kellett visszalépnie tornától, ekkor napokon át nem ment le a láza. Marozsán szeptemberben is kisebb betegséggel küzdött, ez is közrejátszott abban, hogy nem tudta vállalni az Egyiptom elleni Davis-kupa-párharcot, amelyet végül nélküle is megnyert a magyar válogatott.