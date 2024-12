Telt ház a szakmai konferencián a KIMBA-ban. Fotó: ROTH TAMAS

A kerekasztal beszélgetés végén az Origo Sport egyedüli médiumként kapott lehetőséget, hogy beszélhessen Lópezzel. Ezzel csak egy kisebb probléma volt, a kubai ikon spanyolul kommunikál a környezetével, így a tolmácsolásban a segítségemre a Honvéd Kórház Ortopédiai Osztályvezető Főorvosa, Dr. Molnár Szabolcs volt. Ő egyébként a birkózók és a küzdősportolók számára nem ismeretlen, az ezeken a területeken jellemző sérülések kezelésében van nagy tapasztalata és dolgozott is a magyar birkózók mellett (nem mellesleg több évet praktizált spanyol nyelvterületen, így könnyen ment neki a fordítás).

Mijaín López igazi őserő volt a szőnyegen

A bátyja nem akármilyen bokszoló volt, még 2004-ben, Athénban bronzérmet szerzett a nehézsúlyúak között az olimpián. Gyerekkorukban kipróbálták egymás szakágát edzésen vagy esetleg otthon, egymás között?

Persze, otthon sokat verekedtünk egymással (nevet - a szerk.). Komolyra fordítva a szót a bátyám öt évvel idősebb nálam, így ez sosem volt komoly kettőnk között, inkább csak játszottunk így egymással.

Mit gondol, a kubaiak ritmusérzéke sokat segíthetett abban, hogy ilyen sok kiváló bokszoló, birkózó van az országban?Igen, abszolút így gondolom. A jó ritmusérzék mindkettőnek az alapja, a táncé és a küzdelemé is.

Ön is táncolt a birkózás mellett?

Egy kubaitól hogy lehet ilyet kérdezni? (nevet - a szerk.) Természetesen, ez nem is kérdés.

Volt olyan riválisa, akivel a szőnyegen kívül barátok lettek?

Igen, például Misivel (és rámutat a mellettünk álló Deák Bárdos Mihályra) jó barátok lettünk, de mondhatnám Alexander Karelint is. Nála voltam látogatóban Oroszországban is.

Mit adhat a fiataloknak a birkózás?

A legfontosabb, hogy szeressék ezt a sportot és próbálják meg jól csinálni. Rengeteg dolgot kaphatnak a birkózástól, nemcsak a szőnyegen, hanem az élet más területein is.

A birkózás sok mindenre megtanít az életben:

Emberségre,

Alázatra,

És megtanítja azt is, hogy nincs lehetetlen, nincsenek olyan akadályok, amelyeket a szőnyegen vagy akár az életben ne lehetne legyőzni.

Említette, hogy korábban is volt Budapesten versenyek és edzőtáborok miatt, de most más a helyzet, több ideje lesz mással is foglalkozni. Esetleg evett már valamilyen magyar ételt?

Igen, természetesen, most már erre is szántam időt. Jó helyen van a szállásom is ebből a szempontból, plusz a vendéglátóim vannak olyan kedvesek, hogy mindig elvisznek étterembe.