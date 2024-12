Mike Tyson egy olyan YouTuber ellen szenvedett vereséget, aki nem számít igazán bokszolónak, így több kérdés is felmerült az egykori nehézsúlyú bajnok beiktatásával kapcsolatban a Hírességek Csarnokába. A „The Baddest Man on the Planet” a nyolcvanas évek közepén-végén uralta a nehézsúlyt, de karrierje ezt követően darabjaira hullott. Saját bevallása szerint Tyson a kilencvenes évek közepétől kezdve csak a pénzért küzdött, és visszavonulásáig nem sikerült a Hall of Fame-hez méltó győzelmeket aratnia. Az a megtiszteltetés, hogy 20 évesen minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka lett, az egyetlen teljesítménye, amely méltóvá teszi a helyére.

Mike Tyson (jobb oldalon) pontozásos vereséget szenvedett Jake Paul ellen. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Tysont 2011-ben iktatták be, hat évvel a Kevin McBride elleni utolsónak hitt profi mérkőzése után. Deontay Wilder először Tyson megbízhatóságát kérdőjelezte meg, amikor 2015 és 2020 között a WBC nehézsúlyú bajnoka volt. Wilder megkérdezte: „Hány Hall of Famert vert meg Mike Tyson a karrierje során?" Sokan csak egy-két névvel jöttek elő, ami további kérdéseket eredményezett.

A Frank Bruno és Bruce Seldon felett aratott győzelmek, az Evander Holyfielddel vívott hírhedt pár csatához képest - mindkettő diadal nélkül ért véget - nem elégségesek. Tyson ezt követően ismét kikapott Lennox Lewis ellen. Tagadhatatlan, hogy Tyson hihetetlen hatékonysággal tépte szét a riválsokat, mielőtt 1986-ban bajnokká koronázták. Ezt követően majd négy éven át uralkodott, amíg Buster Douglas véget nem vetett az egésznek.

De ezzel Tyson bokszolói karrierje gyakorlatilag véget ért. Semmi említésre méltó nem következett ezután, és a Jake Paul elleni veresége csak tovább táplálja azoknak a hangját, akik megkérdőjelezik Tyson bokszolói pályafutását.

Az, hogy 1987-ben egy éven belül egyesítette a nehézsúlyú divíziót, segített az ügyének, de a Danny Williams, Kevin McBride (2004. és 2005.) és most Paul elleni vereségei hatalmas lyukakat ütöttek az érvein. Miután elvesztette címét Douglas ellen, 33/1-es odds mellett (abszolút esélyese volt a meccsnek), Tyson nehezen tudná megmagyarázni, hogyan került be a Hírességek Csarnokába, ha a karrierjét az azt a tokiói kiütést követő 15 évre alapoznák. Az 1985 és 1990 közötti eredményeinek túl kellett volna szárnyalniuk a New York-i karrierjének utolsó szakaszát. Máskülönben soha nem került volna be a Hírességek Csarnokába. Sajnos, Mike Tyson legjelentősebb problémái a ringen kívül voltak.