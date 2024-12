Három nappal a 2024-es párizsi olimpia vége előtt még "csak" kilenc éremmel állt a magyar küldöttség, de az ország abban reménykedett, hogy a kajak-kenu és a hosszútávúszás majd megnöveli még dobogós helyek számát. Ez így is lett, ráadásul váratlan magyar érmek is születtek, így a 3 arany, 3 ezüst, 3 bronzból egy nap alatt lett 5-5-5, majd rá még egy napra 5-7-6, hogy aztán a zárónapon a férfi vízilabda-válogatott és Muszukajev Iszmail elveszített bronzmérkőzése ellenére Magyarország számára csodálatosan záruljon a XXXIII. nyári olimpiai játékok Gulyás Michelle aranyérme jóvoltából. Népességarányosan Magyarország szerezte a legtöbb érmet Európából, a világot tekintve pedig hazánk nyolcadikként végzett ebben a mutatóban. A visszaemlékező 10-es összeállításunkban azonban nem csupán a párizsi magyar érmek lesznek a főszerepben, és nem is a néhány, csalódást keltő eredmény, hanem olyan pozitív pillanatok is, amelyekre még évtizedek múlva is boldogan fogunk emlékezni.

Egy képen a 2024-es párizsi olimpia magyar aranyérmesei

Fotó: Csudai Sándor - Origo

1. Aranytussal lett négy új olimpiai bajnoka Magyarországnak

Előzetesen talán senki nem gondolta volna, hogy egyéni érem nélkül maradnak a magyar férfi vívók Párizsban. A világbajnok Koch Máté, a háromszoros címvédő Szilágyi Áron és a Tokióban ezüstérmes Siklósi Gergely is hamar kiesett az egyéni versenyben, így nagyobb nyomás volt a csapatokon. Ám ez nem is látszott: a magyar férfi kardcsapat eljutott a döntőig, ahol ugyan vereséget szenvedett, de így is egy nagyszerű ezüstérmet szerzett július utolsó napján. Két nappal később aztán jöttek a párbajtőrözők, akik a negyeddöntőben Kazahsztánt, az elődöntőben pedig a világranglista-vezető Franciaországot nagyon simán győzték le. A fináléban következett a címvédő Japán, de szinte végig Magyarországnál volt az előny. Az utolsó, kilencedik asszót Siklósi vívta az egyéniben győztes Kano Koki ellen, és a japán vívó 6 másodperccel a vége előtt egyenlített. Jöhetett a ráadás, amelyben viszont 14 másodperc elteltével Siklósi Gergely talált, így a magyar férfi párbajtőrcsapat 52 év után ismét olimpiai bajnok lett!