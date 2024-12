Therese Johaug összesen négy olimpiai bajnoki címet és további két olimpiai érmet szerzett karrierje során, 14 világbajnoki címe van. A norvég sportoló az összetett sífutó-világkupát háromszor nyerte meg, a visszavonulását 2022 márciusában jelentette be. Johaugot korábban (2017-ben) másfél évre eltiltották, mert egy általa használt kenőcs tiltott anyagot tartalmazott, de a kényszerpihenő után jó formában tért vissza. Hasonlóan tett most is, ugyanis a sífutás legendája úgy döntött, hogy miután tavaly májusban gyermeke született, 36 évesen visszatér a világkupa mezőnyébe. Ezt nem is akárhogyan tette, hiszen múlt héten 10 kilométeren második, 20 kilométeren pedig negyedik lett Rukában – de egy svéd riporter így is kritikát fogalmazott meg.

Az olimpiai bajnok sífutó, Therese Johaug durva kritikát kapott

Fotó: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP

A svéd Expressen riportere, Tomas Pettersson arról írt, hogy Johaug már korántsem verhetetlen, és lúzernek nevezte a sportolónőt. Csütörtökön, a lillehammeri világkupa-állomás előtti sajtótájékoztatón a négyszeres olimpiai bajnok reagált a kritikára.

„Az a lúzer, akinek ilyen véleménye van. Egész egyszerűen semmit nem gondolok erről a dologról – mondta Johaug. – Egyelőre még idő kell, hogy elérjem a csúcsformámat. Azt viszont nem mondanám, hogy egy második és egy negyedik hely miatt vesztes lennék. Ezek elég erős szavak."

A sajtótájékoztatón ott volt Pettersson is, aki megvédte az álláspontját.

„Úgy érzem, mindenki nyer, kivéve téged, mert sokkal szorosabb az élmezőny, ha nem emelkedsz ki olyan szinten" – mondta a svéd riporter.

Az olimpiai bajnok sífutó, Therese Johaug világkupa-győzelemmel vágott vissza

Pénteken aztán Therese Johaug meg tudta nyerni a lillehammeri 10 kilométeres, szabadstílusú egyéni indításos versenyt, így két és fél év után először győzött, és a sikere után is visszautalt a kritikára.

Therese Johaug hazai közönség előtt, Lillehammerben győzni tudott

Fotó: Geir Olsen / NTB / AFP

„Nagyon jó érzés volt ilyen keményen visszavágni.

Az edzőm, Pål Gunnar az utolsó emelkedőn azt kiabálta, hogy »lúzer vagy, de ma te fogsz nyerni«. Ki is a lúzer? A lúzer győztessé vált

– idézte az Eurosport Johaugot a pénteki sikere után. – Mondtam Petterssonnak, hogy elgondolkodtam azon, felvegyem-e őt mentáltrénernek. Be kell vallanom, hogy valami tényleg fellobbant bennem a csütörtöki sajtótájékoztató óta. Dühös lettem. Meg akartam mutatni, hogy mi van bennem, és extra jó érzés, hogy mindent ki is tudtam adni magamból."