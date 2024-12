Az 1992-es, barcelonai olimpián ugrásban olimpiai bajnok Ónodi Henrietta testvére, Ónodi-Klausler Barbara még a nyáron közölte, hogy a húga tavasszal szívrohamot kapott, és súlyos állapotban került kórházba, ahol komplikációk miatt egyre rosszabbul lett. Az 50 éves extornászt azóta is az Egyesült Államokban ápolják, a nővére pedig a múlt hét elején arról számolt be, hogy a testvére rehabilitációjában ígéretes javulás mutatkozik. Ónodi-Klausler Barbara a legutóbbi Facebook-bejegyzésében új információkat közölt Ónodi Henrietta állapotáról, a posztban pedig az olimpiai bajnok sportolónő gyermekeinek karácsonyi készülődéséről is részleteket árult el.

Ónodi Henrietta testvére ezt a fényképet osztotta meg a közösségi oldalán

Fotó: Facebook / Ónodi-Klausler Barbara

Ónodi Henrietta állapotáról új híreket közölt a testvére, Ónodi-Klausler Barbara

„Szeretnék megosztani néhány örömteli hírt az elmúlt hetekből, bár a fejlődés igen lassú, fokozatos, de kézzelfogható előrelépés történt Heni állapotában. Továbbra is fizioterápiás gyakorlatokat végez és terápiákat kap, és mi biztató javulást tapasztalunk. Heni már képes megfogni a poharakat és önállóan enni. Képes felülni az ágyban, megfordulni, és önállóan mozgatni a lábait. Ezen kívül újra tanul kommunikálni, és büszkén mondja teljes nevét: Henrietta Ónodi. Továbbá, Heni most már egyéb dolgokat is tanul: számolni is elkezdett, összeadni és kivonni.

Bár a múltbéli emlékei még nem tértek vissza, mindannyian bízunk benne és idővel helyreállnak

– írta a közösségi oldalán angolul és magyarul is az olimpiai bajnok tornász testvére. – A gyermekei karácsonyi díszeket helyeztek el a házban, szeretnék megosztani egy képet, amely múlt vasárnap készült. Emellett

arra kértek, hogy fejezzem ki mély hálájukat és köszönetüket a folyamatos támogatásaitokért, szeretett édesanyjuk iránt.

Békés, szeretetteljes ünnepeket kívánok, tele egészséggel és boldogsággal. Köszönöm a kedvességeteket és támogatásotokat, ami lehetővé tette, hogy Heni ilyen inspiráló fejlődésen menjen keresztül. Békés, Áldott Ünnepeket, Barbara Ónodi-Klausler."

