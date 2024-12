A szakvezető az M1 aktuális csatornának hétfőn azt mondta, hazai szempontból eredményes volt a vb, ugyanakkor nem minden versenyző tudta a legjobbját úszni, illetve voltak olyanok, akiknek nem volt szerencséjük. "Az összkép ezzel együtt jó" - fogalmazott Sós Csaba, aki arról is beszélt, hogy a harminc világcsúcsnak több oka is van. A szövetségi kapitány szerint egyfelől most került a helyére a versenynaptárban a rövidpályás vb, másfelől a rekordokért járó pénzdíjak "sem hagyják hidegen" az úszókat, mindezekhez pedig pluszban adódik a Duna Aréna 3 méter mély, 25 méteres medencéje, amiből "nem sok van a világon".

Sárkány Zalán hatalmas úszással nyert a vb-n. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Robert Szaniszlo/NurPhoto

"Kós Hubert, Sárkány Zalán és a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna összeállítású váltó meghatározó alakja lehet a 2028-as olimpia úszóválogatottnak, és feltétlenül csatlakozhat hozzájuk Betlehem Dávid" - jelentette ki Sós Csaba. A kapitány azt mondta, Kós arany- és ezüstérme, valamint negyedik helye "nagyon szép" összképet mutat, és szerinte a klasszis versenyző vegyesúszásban és pillangóban is odaérhet még a világ legjobbjai közé.

A 21 éves Sárkány Zalánról beszélve Sós Csaba kiemelte, a versenyző "végig a földön járt", de az első pillanattól kezdve megvolt a taktikája arra vonatkozóan, hogy hogyan nyerhet aranyérmet. "Akarta ő ezt nagyon, de valamelyest engem is meglepett vele. Nagyon fiatal még, és kifejezetten sokra hivatott" - tette hozzá a szövetségi kapitány.

A magyar úszók két-két arany-, illetve ezüstéremmel zárták a vb-t, így 47 dobogós helyezésnél tartanak a 25 méteres medencében rendezett vb-k 1993 óta íródó történetében. Győzött 200 méter háton Kós, 800 méter gyorson Sárkány, míg másodikként csapott a célba Kós 100 méter háton, valamint a Pádár, Ugrai, Molnár, Ábrahám összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó.