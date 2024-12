Az illetékes Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) a szeptemberi, online keretek között lezajlott tárgyalást követően adatkiegészítést kért a felperes sportoló jogi képviselőitől, valamint az alperes Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) illetékeseitől, akik ennek a feladatuknak rövid időn belül eleget is tettek. Ezekután a CAS arról tájékoztatta a feleket, hogy november 28-ig meghozza a döntését, az SzPress Hírszolgálat viszont a határidő lejárta után arról értesült, hogy a döntőbíróság, illetve annak háromtagú választott bírói testülete csak 2025-ben, legkésőbb január 20-ig mondja ki a végső szót a rövidesen a 28. születésnapjához érkező Kenderesi Tamás ügyében. Ezt akár derült égből érkező villámcsapásnak is lehetne nevezni. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy a döntéshozás hatékonyságról, a határidők betartásáról, nem utolsó sorban a versenyzéstől eltiltott és továbbra is kétségekben tartott sportoló érdekeinek és lelki állapotának a tiszteletben tartásáról ezúttal szó sem lehet.

Hosszú évek óta húzódik Kenderesi Tamás ügye

Fotó: Csudai Sándor/Origo

A WADA 2022-ben jelentette be, hogy Kenderesi Tamásnak az öt évvel korábban, a budapesti vizes világbajnokság évében levett mintáinak megismételt vizsgálatakor figyelt fel doppingvétségre utaló eltérésekre a biológiai útlevelében. Ezt követően három, egymástól függetlenül tevékenykedő amerikai, dán és horvát analitikai szakértő vizsgálódott, majd foglalt állást, mielőtt az elmarasztaló, de nem jogerős döntés magyar földön megszületett volna.

A tárgyaláson az olimpiai bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes Kenderesi - évekig Milák Kristóf egyik legnagyobb vetélytársa - ártatlannak vallotta magát, és máig is kitart emellett.

Fellebbezésével a CAS-hoz fordult, abban a reményben, hogy a meghallgatására, majd a jogerős ítélet meghozatalára nem kell sokat várnia. Tévedett. Egy ideig azzal nyugtatták, hogy a CAS már jóval az első versenynap előtt átállt „olimpiai üzemmódra”, amikor pedig a záróünnepség is lezajlott, az új indoklás úgy hangzott, hogy a párizsi ötkarikás versenyek új, sürgetően fontos ügyek megoldását állíthatta a középpontba. Nem tudni, hogy most mivel magyarázzák a késlekedést, azt viszont sejteni lehet, hogy az ünnepi időszakban Lausanne-ban is hosszú ítélkezési szünet következik.