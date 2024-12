A BBC azt írja, két hajón is ugyanolyan tragédia történt. A Flying Fish Arctos és a Bowline hajón is úgy következett be a tragédia, hogy egy gém - a nagy rúd vízszintesen egy vitorla aljához volt rögzítve – eltalálta a legénység egyik tagját.

A rendőrség tájékoztatása szerint az első balesetet helyi idő szerint csütörtök éjfél előtt jelentette az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság az ország fővárosában, Canberrában. Több mint két órával később, pénteken 02:15-kor a rendőrség közölte, hogy egy második hajó legénysége is újraélesztett egy személyt, de sajnos sikertelenül.

A Flying Fish Arctos legénysége a Sydney-Hobart jachtversenyen

Fotó: AFP/Carlo Borlenghi

A Flying Fish Arctos az északnyugati Ulladulla városától körülbelül 30 tengeri mérföldre hajózott, míg a Bowline körülbelül 30 tengeri mérföldre volt Batemans Bay városától.

„Gondolataink az elhunyt legénységével, családjával és barátaival járnak” – olvasható a szervezők közleményében.

Szívszorító, hogy két életet vesztettünk abban az időben, amikor mindennek az örömről kellene szólnia"

- mondta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a a Sydney-től Hobartig tartó jachtversenyről, ami csütörtökön vette kezdetét.

Nem ez az első eset, hogy halálos áldozatok vannak az 1945-ben megrendezett versenyen. Hat ember, köztük a brit olimpiai vitorlás, Glyn Charles halt meg 1998-ban, miután tomboló viharok sújtották a versenyzőket.