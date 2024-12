A profiként veretlen ökölvívó, Olekszandr Uszik májusban megosztott, a decemberi visszavágón egyhangú pontozással győzte le Tyson Furyt, aki pályafutása második vereségét is az ukrán riválistól szenvedte el. A brit bokszoló dühösen fogadta a pontozók döntését (mind a három bíró 116-112-vel Uszikot látta jobbnak), Fury azonnal kiviharzott a rijádi szorítóból, és később is arról beszélt, hogy elvették tőle a győzelmet.

„Ismerem a bokszot, egész életemben benne voltam. Nyilván nem lehet megváltoztatni a végeredményt. De egy kicsit rosszul érzem magam, sőt, igazából nagyon is rosszul. Volt ebben a döntésben egy kis ünnepi hangulat is, mivel Uszik ajándékba kapta karácsonyra ezt a győzelmet – mondta a meccs után Fury, akit arról is kérdeztek, mit szól ahhoz, hogy próba jelleggel a mesterséges intelligencia is pontozta (szintén Uszik javára) a meccsüket. – Ez egy rakás sz*r. Rohadjon meg az összes számítógép, tartsátok meg inkább az embereket. Több munkát az embereknek, kevesebb munkát a számítógépeknek!”

A brit bokszoló, Tyson Fury (pirosban) nehezen viselte, hogy ismét kikapott Olekszandr Usziktól

Fotó: AFP

Fury társpromótere, Frank Warren is egyetértett a brit ökölvívóval.

„Hogy lehet, hogy Tysonnak csak négy menetet adtak oda? Nem értem ezt az egészet. Nagyon csalódott vagyok emiatt. Úgy gondoltam, hogy Fury uralta a mérkőzést, és szerintem rendkívül jól bokszolt" – idézte a profiboksz.hu Warrent.

Olekszandr Uszik másodszor is legyőzte Tyson Furyt

A WBC, WBO, WBA, IBO nehézsúlyú világbajnoki címeit megvédő Uszik ugyanakkor nem igazán foglalkozott a bírókkal.

„Én nem pontozó vagyok, csak egy sportoló.

Nem az én döntésem, hogy én nyertem

– nyilatkozta Uszik. – Fury egy nagyszerű bunyós, nagyszerű ellenfél. Remek 24 menet volt. Szeretném ezt a győzelmet édesanyámnak ajánlani. Állandóan aggódik értem, és szeretnék neki megköszönni mindent, amit értem tett."

A meccs után az IBF-világelső Daniel Dubois azonnal ki is hívta az ukrán bokszolót, Uszik pedig jelezte: egy rövid pihenő után készen áll az összecsapásra.