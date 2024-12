Kezdjük is az elején azzal, hogy pontosan mi is az a funkcionális fitnesz. Ehhez a szövetség hivatalos honlapját hívtam segítségül, amely szerint a funkcionális fitnesz egy viszonylag fiatal, népszerű és látványos versenyzési sport, amely több olimpiai sportág kihívásait vegyíti kevert formában (talaj- és szertorna, atlétika, súlyemelés, úszás, kerékpározás, evezés, sífutás, stb.). A funkcionális fitnesz hat különböző tesztben méri komplexen a sportolók képességeit (Állóképesség /Endurance, Erő/Strength, Saját testsúlyos/Bodyweight, Ügyesség/Skill, Kevert/Mixed, Teljesítmény/Power).

A nemzetközi versenyen népes csapattal ott van a dombóvári Z2 SE elnöke és egyben vezető edzője, Gábor Balázs is, aki egyébként korábban maga is versenyző volt, és a megmérettetés harmadik, utolsó napján így nyilatkozott az Origónak: "Voltunk már pár versenyesen, úgy hogy elmondhatom, maga a szervezés része az eseménynek nagyon profi, a szervezők szinte mindig tartják a pontos időrendet. A helyszín, a Testnevelési Egyetem új csarnoka rendkívül impozáns, el is adták az összes belépőjegyet a tornára, ezért remek a hangulat. Ráadásul a versenyzők is ismerik egymást a korábbi megmérettetésekről, így ebből a szempontból is kiváló a légkör a világbajnokságon, sőt, akiknek ez már nem az első vb-je, azt mondták, ez a mostani az egyik legjobb világbajnokság, amin valaha részt vettek. A magyar versenyzőket mindig bíztatja a közönség, emiatt mindenki extrán motivált."

A világbajnokság vasárnap kora este ér véget és ingyenesen streamelhető. A torna záró programját több magyar versenyző is éremesélyesként kezdte el, a küzdelmek egészen este 20.00-ig tartanak előreláthatólag.