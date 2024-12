A Vendée Globe kikötés nélküli földkerülő vitorlásverseny magyar indulója is lassan nyugatnak fordul az Atlanti-óceánon, hogy a Jóreménység-fokot megkerülve keletnek induljon az Indiai-óceánon. De az még odébb van a rajt utáni napon boruló és a hajó súlyos sérülései miatt egy, a szabályoknak megfelelő kiállást is beiktató Weöres Szabolcsnak, akire most egy újabb kihívás várt.

Weöres Szabolcs még a franciaországi rajt előtt a New Europe fedélzetén

Fotó: Hans Lucas via AFP/Mathieu Thomasset / Hans Lucas

A borulás után a New Europe 29 méter magas árbocára kellett felmásznia a magyar hajósnak, ami nagyjából olyan, mintha egy tízemeletes ház legfelső szintjén lógva kellett volna ügyködnie a vitorlával. Most pedig a még veszélyesebb és még kevésbé kedvelt búvárkodáson volt a sor, ugyanis a hajó tőkesúlyára feltekeredett egy halászháló, amit okvetlen el kellett távolítani. A beavatkozás sikerült, de azért Weöres Szabolcs bevallotta, hogy nem volt a legbiztonságosabb érzés a nyílt óceánon lemerülni a hajó alá. A legfontosabb azonban, hogy folytatódhat az út!

