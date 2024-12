Mindössze négy nappal azután, hogy Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt reggel a Pilvaxban és Magyarországon kitört az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc az elnyomó bécsi rezsim ellen, az Atlanti-óceán másik oldalán, március 19-én megszületett Monmouthban (Illinois államban) Wyatt Berry Stapp Earp, egy farmer család negyedik gyermekeként. A kezdeti viszonylag nyugodt életnek a történelem vihara vetett véget, alig 13 éves volt Wyatt, amikor az 1861-ben kirobbant polgárháborúban három testvére is csatlakozott az Unió alakulataihoz. A kamasz Wyatt Earp többször is megpróbált a bátyjai után szökni a seregbe, de mindig hazavitték, ahol az öccseivel kellett intézni a farm ügyes-bajos dolgait.

A legendás Wyatt Earp életéről rengeteg film készült. Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Cinergi Pictures Entertainment Inc. - Hollywood Pictures

A család aztán 1864-ben útra kelt, hogy Kaliforniában telepedjen le és új életet kezdjen. Wyatt ekkor a testvéreivel fuvarozó cégeknél helyezkedett el, így hamar beutazta a délnyugati államokat, ahol különböző szerencsejátékokkal foglalkozott, de megtanult bokszolni is, ami a történetünk szempontjából kulcsfontosságú lesz később. Alig négy esztendőt töltött el így a família, amikor ismét felpakolta minden ingóságát és középnyugatra költözött.

Itt az édesapja előbb rendőrkapitányként, majd békebíróként dolgozott. Később Wyatt is csatlakozott a rend őreihez és az édesapja helyét átvéve a helyi hatóság vezetője lett.

Most egy kicsit ugorjunk előre az időbe, egészen 1877-re, amikor már Dodge City-ben találhatjuk a revolverhőst, aki innen kezdte meg a hajtóvadászatát Dave Rudabaugh ellen több államon keresztül. Az üldözés alatt találkozott a szintén ismert "Doc" Holliday-jel, aki 1878-ban egyszer meg is mentette Wyatt életét egy kocsmai balhé során. Történt ugyanis, hogy egy nézeteltérés alatt fegyvert fogtak hősünk fejéhez, ám "Doc" megoldotta a helyzetet azzal, hogy a saját pisztolyát a bandavezér halántékához nyomta, így végül senki nem lőtt le senkit. 1879-ben aztán Wyatt a hírhedt Tombstone városába költözött a bátyjával, James-szel és Doc Holliday-jel együtt.

Az itt, egészen pontosan az O.K. Corral-nál történteket pedig szinte mindenki ismeri. Earp és társai összetűzésbe keveredtek egy törvényen kívüli bandával és egy rövid tűzpárbaj során három banditát is lelőttek.

Ezt a jelenetet azóta megannyi film, köztük sok amerikai szuperprodukció is széles vászonra vitte, játszotta Wyatt Earp szerepét Kevin Costner vagy éppen Kurt Russell is, de "Doc" Holliday bőrébe is olyan nagyságok bújtak, mint Val Kilmer. Nem mellesleg a nemzetközi mozi adatbázis, az imdb.com szerint nem kevesebb, mint 15 önálló film foglalkozik a vadnyugati legendával, az első alkotások már halála után 10 évvel, 1939-ben elkészültek, de még 2024-ben is nézhetünk sorozatot ezzel kapcsolatban.