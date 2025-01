Szikora egy rövid videóban mutatta be a nagy találkozást Pedro Diaz edzővel, aki egy igazi legenda a kubai szakemberek között. Diaz a Mundo Boxing klub alapítója, ahol profi, amatőr bokszolók és vegyes harcművészek (MMA-sok) tréningeznek. Edzőként 127 győzelem, köztük 21 világbajnoki cím található a neve mellett (legutóbb Imane Khelif a 2024-es párizsi olimpián nyert aranyérmet) és 18 vereség a mérlege. Diaz négy olimpián dolgozott a kubai válogatottal: 1992-ben, 1996-ban (itt Kovács "Kokó" István döntőbeli ellenfelét is ő edzette), 2000-ben és 2004-ben. 2008-ban a Dominikai Köztársasággal is dolgozott a pekingi olimpián, ahol az ország történetében először nyert aranyérmet ökölvívásban.

Khelif aranyérmét nagy botrány és felháborodás kísérte, a döntőig vezető úton Hámori Lucát is legyőzte, de a neve kapcsán mégis arról szóltak a hírek, hogy biológiailag férfiként versenyez a nők között.