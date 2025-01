Az év első Grand Slam tornáján a női egyes második fordulójában többek között Emma Raducanu és Amanda Anisimova találkozik egymással. A párosítás főleg előbbi sportoló miatt lehet izgalmas, hiszen a 22 éves brit lány azt követően, hogy 2021-ben megnyerte a US Opent és volt 10. is a világranglistán, a rá nehezedő irtózatos nyomás alatt szinte teljesen összeomlott, hónapokra visszavonult, és csak mostanában kezdenek ismét jönni az eredmények. De 56. helyével a ranglistán Melbourne-ben sem tudott kiemelt lenni.

Ellenfele pedig az a 23 éves Anisimova lesz, aki meg 2022 tavaszán tette le az ütőt, hogy aztán csak egy évvel ezelőtt térjen vissza a pályára. Őt egészen más készítette ki lelkileg:

hatalmas mellei miatt került a netes trollok célkeresztjébe, akik azzal zaklatták, hogy inkább vonuljon vissza, mert ekkora mellekkel képtelenség játszani.

Pedig lehetett, hiszen Anisimova 2019-ben elődöntős volt a Roland Garroson, nyert két WTA-tornát és volt 21. is a világranglistán.

Amanda Anisimova a 2024-es US Openen

Fotó: AFP

Mentális egészségét fontosabbnak tartva 2022 tavaszán visszavonult a tenisztől, és ezzel együtt a napi többtucat zaklató üzenet sem érkezett már a telefonjára. 2024 januárjában tért csak vissza az Ausztrál Nyílt Bajnokságon. A játék pedig továbbra is jól megy neki, hiszen jelenleg a 36. a női világranglistán.

Hasonló helyzetbe került évekkel ezelőtt a román Simona Halep is. Ő végül 17 évesen úgy döntött, hogy mellkisebbítő műtétnek veti alá magát, ami végül is eredményes volt, hiszen 2018-ban Párizsban, egy évvel később pedig New Yorkban nyert Grand Slam-tornát és egy időben a világranglistát is vezette.

