Az Origo is beszámolt arról, hogy Conor McGregor Indiában bokszolhat egy bemutatómeccsen Logan Paul ellen valami egészen elképesztő, 250 millió dolláros díjazás ellenében. De most nem ezzel kapcsolatban posztolt a sportoló, hanem egy barna sörrel a kezében, körülötte egy motoros banda (jó eséllyel a feliratokon is olvasható Balkan Crew) tagjaival látható az ír szupersztár.

Az már tényleg a rejtély kategóriájába tartozik, hogy vajon miért azt írta a kép mellé, hogy: "A Hells Angels a házban". Ez csak azért nem stimmel, mert a Hells Angels (Pokol Angyalai) egy másik motoros banda, méghozzá a hírhedt kategóriából (kábítószer-kereskedelem, lopott árukkal való kereskedelem, fegyverkereskedelem, zsarolás és embercsempészet is felmerült már a bandatagok kapcsán).

McGregorral kapcsolatban továbbra is nagy kérdés, vajon visszatér-e az oktagonba, hiszen elvileg még két mérkőzésre szerződése van az UFC-vel.