A 29 éves belga dartsos októberben megnyerte a Grand Prix-t és a PDC rangsorában a 24. helyen áll, mégsem lesz ott a 2025-ös Premier League nyolc fős mezőnyében, amelyben az újdonsült világbajnok Luke Littler mellett Luke Humphries, Chris Dobey, Nathan Aspinall, Stephen Bunting, Michael van Gerwen, Gerwyn Price és Rob Cross kapott helyet.

De Decker nem hagyta szó nélkül a történteket, dühösen nyilatkozott, miután kihagyták a versenyből.

Őszintén szólva kissé botrányosnak tartom a döntésüket.

Nem gondolom, hogy a PDC magyarázata igazságos. A Grand Prix-győzelmem után azt mondtam, hogy lehet, még nem állok készen, de ezt nem bánom. Utána más tornákon is bebizonyítottam, hogy felvehetem a versenyt a világ legjobbjaival. Csak a világbajnokságon nem sikerült. B.ssza meg, hogy pont ott nem jött össze, de akkor is. Úgy érzem, készen állok" - elégedetlenkedett a belga játékos, aki két ellenfelének, Nathan Aspinallnak és Gerwyn Price-nak is odaszúrt.

Mike De Decker dühösen vette tudomásul, hogy nem szerepelhet a Premier League-ben

Fotó: AFP (Photo by JEF MATTHEE / various sources / AFP) / Belgium OUT

"Nem érdemelték meg. Hirtelen bejutnak a negyeddöntőbe a világbajnokságon, és máris ott vannak a PL-ben.

Aspinall pusztán a szórakoztatás miatt van ott, és ha Price rosszul teljesít az első hetekben, újra panaszkodni fog. Azt mondják, az eredmények alapján kerülsz be a Premier League-be, de úgy tűnik, ez nem így van." -

dühöngött De Decker.

A 2025-ös darts Premier League február 6-án veszi kezdetét.

Kapcsolódó cikkek