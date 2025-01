Michael Smith decemberben az első mérkőzésén kiesett a PDC-világbajnokságon, így a világranglista 16. helyére esett vissza. A 34 éves dartsjátékos a vb óta először csütörtökön este szerepelt versenyen, a Milton Keynes-i World Masters első körében azonban 3-1-es vereséget szenvedett a holland Danny Nopperttől. Smith a meccs után a bal karját nyújtotta az ellenfele felé, majd elárulta, régóta komoly sérülésekkel küszködik.

Michael Smith dartskarrierje veszélybe kerülhetett

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

A dartsvilágbajnok Michael Smith leleplezte a sérüléseit

„Az elmúlt hat hétben a vállam is fáj, 2-3 naponta járok gyógytornára, de az elmúlt 3-4 évben valami mással is küszködök. 19 éves koromban eltörtem mindkét csuklómat, és ennek most is megvan a hatása: a jobb kezemben ízületi gyulladástól szenvedek. Ez nem együttérzés vagy segélykiáltás, csak szerettem volna mindenkit beavatni. Sosem adtam fel, és a fájdalom sem állíthat meg – nyilatkozta az angolok jobbkezes dartsjátékosa. –

Törött kézzel játszottam le egy vb-döntőt,

lyukas boltívgerinccel UK Open-döntőbe jutottam, és bokasérüléssel nyertem Pro Tour- és European Tour-versenyeket. Azért nem mondtam korábban, mert féltem, hogy ezért nem kerülök be a Premier League-be vagy a World Series-mezőnybe, de végül amúgy sem engem választottak. Hétfőn felkeresek egy szakembert, és ha megtudom, közölni fogom, hogy mi fog történni velem a következő hónapban. Soha nem hagyom, hogy bármi legyőzzön, és ígérem, nagyon-nagyon gyorsan visszatérek."

A Smith-t legyőző Noppert az ír William O'Connorral játszik a World Masters szombati nyolcaddöntőjében.

