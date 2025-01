A kötött- és szabadfogást, valamint a női versenyzőket is felvonultató viadal első szorosnak ígérkező mérkőzését az Európa-bajnoki ezüstérmes, sérülés után visszatérő Váncza István és az U20-as Európa-bajnok Lévai Levente birkózta egymással a kötöttfogású 72 kilósok második körében. Az első összecsapást a legifjabb Lévai-fivér nyerte 3-1-re, Váncza azonban a döntőben javított, és 4-1-es pontozással múlta felül Lévait, ezzel megszerezve az aranyérmet.

A 77 kilósoknál Levente testvére, az Eb-, vb-ezüstérmes Lévai Zoltán küzdött meg az Eb-győztes, vb-második Fritsch Róberttel. Az akció nélküli találkozót később szerzett intésponttal Lévai nyerte.

Lévai Zoltán (bordó dresszben) a párizsi olimpia után immár hazai szőnyegen bizonyított

Fotó: Anadolu via AFP

A 87 kilóban négy olyan magyar versenyző is szőnyegre lépett, aki már a nemzetközi mezőnyben is bizonyított. A papírformának megfelelően ők az elődöntőben csaptak össze egymással, és a nap legizgalmasabb mérkőzésének az Európa-bajnok Takács István és a világbajnok, olimpiai ötödik Losonczi Dávid meccse volt.

Az első menetben Losonczi volt az aktívabb, így Takácsot küldték le, utóbbi intenzíven védekezett, az erzsébetiek szerint túlságosan is, ezért menekülésért a videóbíró segítségét kérték, de végül szabályosnak ítélték az elmozgást (1-1). A második menetben Losonczit küldték le (2-1), Takács pedig nem tudott akciót végrehajtani, így állásból folytatódott a küzdelem. Az ESMTK világbajnoka ezt követően kitolta Takácsot, de lábfogás miatt nem kapott pontot. Újra leküldték a Honvéd Eb-győztesét, aki felülkerekedett (3-1), majd állásból megkontrázta Losonczi akcióját és két pontért ledöntötte (5-1), ezt követően még egy pontért kiléptette. A végén Losonczi kétszer is nagy lendülettel kitolta a körből Takácsot, utóbbit ezért meg is intették, így kialakult a 6-4-es végeredmény.

Losoncz Dávidot (kékben) ezúttal senki nem tudta legyőzni

Fotó: NurPhoto via AFP

Rögtön a következő meccsen az egy súlycsoporttal lejjebb vb-ezüstérmes Szilvássy Erik mérte össze erejét a vb- és Eb-bronzérmes Lévai Tamással. Kettejük párharcát pedig Lévai nyerte pontozással, így készülhetett az Eb-győztes elleni fináléra, amelyet egy-egy intésponttal és levitellel és egy vesztett challenge-ért járó ponttal végül 4-1-re meg tudott nyerni.