"És ezzel véget ért a Bellator-korszakom. Hihetetlenül hálás vagyok a PFL/Bellatornak, amiért helyt adtak a felmentési kérelmemnek, így hivatalosan is szabadügynök lettem. A Bellator életem legjobb pillanatait adta nekem, és mindig hálás leszek a lehetőségekért, amelyeket kaptam. Gyerekként mindig is a Strikeforce-ban akartam harcolni. Nos, azt hiszem, ez volt számomra a Strikeforce. Külön köszönöm @kogan_mike, @rich_chou és @therealscottcoker, hogy leszerződtették ezt a 18 éves srácot, és platformot adtak neki a fejlődéshez. A cél továbbra is ugyanaz. A világ legjobbja lenni. Alig várom, hogy lássam, mit hoz a jövő." - írta ki a Facebook-oldalára a sportoló.

Természetesen, ha megszületik a döntés és kiderül, hol láthatjuk legközelebb Ifjabb Növényi Norbertet harcolni, azonnal beszámolunk róla.

A 25 éves bunyós a Bellatorban hétszer lépett ketrecbe, ezeken a meccseken a mérlege hat győzelem mellett mindössze egy vereség volt.