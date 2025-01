Szűcsinas lett, ez mentette meg az életét

Arról viszont, hogy egyetemre menjen, eleve le kellett mondania, mert közben már a II. zsidótörvény volt életben. Így aztán ahelyett, hogy valóra válthatta volna vegyészmérnöki álmait (édesapja a grenoble-i egyetemre szánta), szűcsinas lett belőle. És akkor még nem is sejthette, hogy végül is ez menti majd meg az életét. Ágnes ekkor már sikeres tornász volt. A gimnáziumi csapatból előbb Dückstein Zoltánékhoz (Dückstein neve később még felbukkan a történetben) járt tornázni a VAC-ba, majd a Nemzeti Torna Egyletben edzett egészen addig, míg egy másik edző, Vali néni (Herpichné) át nem vitte a Testnevelési Főiskolára. Ahol aztán már lelkesen készült első nemzetközi fellépésére, az olaszok ellen.

De nem lett belőle semmi, mert a magyar bajnok csapattárs megsúgta a csapat vezetőinek, hogy szerinte egy zsidó lányt nem lehet az olasz csapat ellen a magyar csapatba beválogatni.

És ezzel gyakorlatilag véget is ért Keleti Ágnes első élete.

Budapest ostroma 1945-ben Forrás: Fortepan

A második azzal kezdődött, hogy - és itt arra a napra emlékezik, amikor a náci Németország megszállja Magyarországot:

1944. március 19., vasárnap. Esett az eső, ezért a Gellért Hotel fedett uszodájába mentem úszni. Egyszer csak hallom a futótűzként terjedő hírt – a németek megszállták Magyarországot, és azonnal megkezdték a prominens, híres, befolyásos és gazdag zsidók letartóztatását. Elvitték és megölték őket."

Ágnes, ahelyett, hogy beköltözött volna a kijelölt zsidó házakba és felvarrta volna a sárga csillagot, vett magának keresztény papírokat.

„A csantavéri születésű Juhász Piroska szőke, csinos, velem közel egykorú lány volt, a papírjaiért elkérte az összes ingóságomat, és az összegyűjtött pénzemet. Neki nem volt szüksége iratokra, mert magas rangú náci tisztekkel barátkozott."

Juhász Piroska

Az üzletet pesterzsébeti nagynénjééknél ütötték nyélbe, ahol Ágnest, azaz immár Piroskát egy további nagyon jó hír várta: a szomszédban ugyanis volt egy szűcsmester, aki hajlandó volt felvenni munkásnőnek. Mindez az utolsó pillanatban történt. Felvételizett Varga szűcsmesternél és felvételt nyert munkásnőnek és cselédnek, s hozzájuk költözött.

Másnap kora reggel „Piroska'" pedig zokogását visszafojtva nézhette végig, amint a szomszéd házból kakastollas csendőrök hurcolják el nagynénjét és egész családját Auschwitzba.

Vargáék Szalkszentmártonban béreltek házat, és Ágnest a munkája szintén oda kötötte. Édesanyja ugyan megsebesült egy csendőr golyójától, de nővérével együtt életben maradt, a Wallenberg-féle svéd házak egyikében élte túl az ostromot. Így zárult a második élete.

Keleti Ágnes a Vasas Pasaréti úti sportcentrumában 1949-ben Forrás: Fortepan, Kovács Márton Ernő

A harmadikban mindent elölről, a nulláról kellett kezdenie, hiszen semmije sem volt, semmije sem maradt.

Huszonnégy éves elmúlt, amikor újra tornázni kezdett - mások ilyenkor szokták abbahagyni, vagy a későbbi korokban már sokkal hamarabb, még a húszéves kor előtt. 1946-ot írtunk akkor.

És a következő évben nyerte meg először a magyar bajnokságot, sőt, ráadásként Ljubljanában a Balkán Bajnokságot is. Így jutott tisztviselői álláshoz az Állami Szénbányáknál. Tornázni pedig a Postásban tornázott, ott, ahol Csillik Maca (Margit) volt az edző.

Az első olimpia

A londoni olimpiára előbb Pécsett, majd a vadonatúj tatai edzőtáborban készültek a tornászok is. „London egyik külvárosában, Chelsea-ben edzettünk, egy katonai tábor tornatermében, elég rossz körülmények között.

Az utolsó tréningen, amikor a lengőgyűrűről nagy magasságból leugrottam egy régi paplanhoz hasonló vékony tornaszőnyegre, hallottam és éreztem, hogy a jobb bokámon a külső ínszalag elszakadt. Ezzel befejeződött a szereplésem a háború utáni első olimpián."

A lába gyorsan gyógyult, kétszeres lendülettel vetette magát a munkába, új gyakorlatelemeket talált ki közben a korláton és a gerendán - és zenére, „táncos" új talajgyakorlatot állított össze magának. Akkor, amikor a zene még nagyon messze volt a női tornától. A talaj, a szabadgyakorlat azonban egész életében kiemelkedő helyet foglalt el Keleti Ágnes pályafutásában. És nem véletlen, hogy azt a csoportos csapat-szabadgyakorlatot is, amellyel Melbourne-ben meghódították az egész világot, és személy szerint Fülöp herceget is, a királynő férjét, azt Keleti tervezte.

Keleti Ágnes 1949-ben a Nemzeti Tornacsarnokban Forrás: Fortepan, Kovács Márton Ernő

Ám miután ő kint maradt az olimpia után, a gyakorlat inkább Vali néni nevével forrt egybe, nem is teljesen alaptalanul. De ugyanígy kimaradt Kerezsi Endre tornakönyvéből kényszerűen az a fejezet is, amelyet Keleti Ágnes még az olimpia előtt megírt. Az élet már csak ilyen. Nem volt „savanyú a szőlő": a fenti sorokat ugyanis az egyéni győztes, Keleti Ágnes, írta. Aki ebben az évben már a sporthivatalban kapott állást. És fülig szerelmes lett az OTSB egyik akkori fiatal, tehetséges vezetőjébe.

Szerelmes voltam a főnökbe, és azt hittem, ő is szeret. Túl szemérmes voltam ahhoz, hogy faggassam, mik a szándékai. Egyszer ugyan megkérdeztem, hogy miért csak titokban találkozunk, mire ő azt válaszolta, hogy miután válófélben van, a Pártban nem néznék jó szemmel a találkozásainkat.

Hittem neki. Egy idő után a viszonyunk megromlott, majd megszűnt. Amikor a helsinki olimpiára utaztunk, a felszállás előtt a lányok elmondták, hogy a Főnök megnősült. Másodszor fordult elő, hogy mindenki tudott a velem párhuzamos kapcsolatról, csak én nem. Az ember sosem tanul, még a maga kárán sem. Szerencsére elfoglalt az olimpia, és keveset gondoltam a hűtlen szeretőre."



Ám most érkezzünk meg Helsinkibe.

Az első arany

A szabadon választott gyakorlatokat gerendán kezdték a magyarok, és ezen a szeren Korondi Margit mindjárt meg is nyerte az aranyat. Pompásan indult tehát a verseny. Bár nem biztos, hogy a fiatal csitri (aki ekkor Korondi volt) aranyérme különösebben lelkesítette volna a sok-sok éven át ezért küzdő, s eddig nyeretlen Keletit. És következett az a gyakorlat, amelynek az avatott tudósítását már a bevezetőben idéztem Feleki Lászlótól.

De azt nem, hogy utána a közönség ovációja majd szétvetette a Messuhallit, a hatalmas sportcsarnokot.

9,86-os átlagot kapott a pontozóktól, ez a kötelezővel együtt 19,36 pont, legyőzte Gorohovszkaját.

Az olimpiai bajnok Keleti Ágnes (k), a második helyezett Maria Gorohovszkaja (b) és a harmadik helyezett Korondi Margit tornászok állnak a dobogón a műszabadgyakorlat összetett számának eredményhirdetésén a XV. nyári olimpián, Helsinkiben Forrás: MTI

Hogy miért folytattam ezután is a tornát, amikor már harmincegy éves is elmúltam, nem tudom pontosan megfogalmazni. Talán azért, mert a gerendán csak negyedik lettem, pedig úgy éreztem, hogy az én gyakorlatom volt a legjobb, de az is lehet, hogy azért folytattam, hogy viszontláthassam Verát (a testvérét) Ausztráliában."

A háború után azonnal egyetemre szeretett volna menni, de akkor nem volt annyi pénze, hogy a Testnevelési Főiskolára beiratkozzon. Ezt a problémáját azonban végül is az élet oldotta meg: a sporthivatalból csak egy ugrásnyira volt a TF, sőt, mindjárt kettős kötésben: egyszerre volt asszisztens Kerezsi Bandi bácsi mellett a Torna Tanszéken, s végezte közben a főiskolát, mégpedig erőltetett ütemben, azaz négy év helyett két és fél évbe sűrítve a tanulmányait. Sőt!

A TF-nek köszönhettem azt is, hogy amikor már harmincegy éves elmúltam, akkor is tudtam tartani a formámat. A felső, majdnem mindig üres tornateremben bármikor gyakorlatozhattam, főleg a gerendán dolgoztam, és még fejlődni is tudtam."

Helsinki, 1952. augusztus 3. Keleti Ágnes bemutatja talajtorna gyakorlatát a nyári olimpián. Forrás: MTI

A diplomamunkáját a női torna fejlődéséről írta, végső soron tiszta kitűnővel, vörös diplomával fejezte be a főiskolát. Ekkor kinevezték adjunktusnak, 1953-ban pedig Kovács Évával társként megjelent a Művészi torna előkészítő gyakorlatai című könyvük.

Közel a tűzhöz

Én pedig ekkoriban kerültem meglehetősen közeli kapcsolatba a női tornával. Heteket töltöttünk ugyanis együtt Tatán az edzőtáborban, ezért aztán egész pontos emlékeim vannak Vali néni meglehetősen fülsértő, éles hangjáról, amint leteremti a lányokat, és akár ezredszer is megismételteti az elrontott mozdulatot a kéziszercsapat tagjaival.

Nem akarok túlzásokba esni, de azt azért el kell mondanom, hogy a felkészülés utolsó heteiben nem volt olyan edzés, amelyen legalább egyvalaki ne sírva jött volna ki a teremből, s többen meg ne fojtották volna szívesen egy kanál vízben, amennyiben tehetik, Vali nénit. Pedig Vali néni csak tette a dolgát.

Még Tatán vagyunk, Melbourne előtt. Azok az istentelen szivárványszínű szalagok, amelyekkel a lányok a kéziszer-csapatversenyre készültek, sehogyan sem akartak egyszerre és a megfelelő módon repülni. Egy ilyen felkészülés azonban éppen olyan, mint egy színházi előadás, gyakorlatilag soha nincs készen, csak eljön az előadás pillanata és be kell mutatni.

Kertész Alice, Köteles Erzsébet, Keleti Ágnes, Bodó Andrea és Tass Olga (b-j), az 1956-os melbourne-i olimpián aranyérmes női tornász kéziszercsapat öt tagja áll a Magyar Tornasportért díjjal a kezében, amellyel a Magyar Torna Szövetség köszöntötte a csapatot egy budapesti étteremben Forrás: MTI/Kovács Tamás

Nem tudtam, mi lesz az olimpiára való kiutazással. A tatai táborban keményen készültünk rá. Nekem különösen nehéz volt a felkészülés, mert allergikus köhögési rohamaim voltak főleg elalvás előtt, de ennél még kellemetlenebb volt az akut Achilles-ín-sérülésem, amit egy hazai verseny bemelegítésekor szenvedtem.

A baj az volt, hogy nem tudtam kipihenni a sérülést. Tatán délelőtt edzettem, délután elvittek a kórházba kezelésre, és ez így ment heteken keresztül. Viszont, ha abbahagytam volna a kezelést, soha nem jutottam volna ki az olimpiára."

Forradalom

Október 23-án, amikor a versenyzők Tatán, és másutt, a többi edzőtáborban is javában készültek, mit sem sejtve, az olimpiára, és gyakorlatilag hetek óta elzárva a külvilágtól, csak a saját munkájukra összpontosítva, Budapesten kitört a forradalom. A sportágak vezető edzői, nagyon helyesen, megegyeztek abban, és ezt tolmácsolták a versenyzőiknek is, hogy amíg nem tudjuk, mi van, mi az igazság, addig változatlan szorgalommal kell folytatni a felkészülést, „mert akármi történik is, a mi legfontosabb dolgunk, hogy jól szerepeljünk az olimpián!"

1956. október 23-án Budapesten kitört a forradalom. A magyar sportolók közben Tatán készültek az olimpiára Forrás: Fortepan/Pesti Srác2

De mindenki ideges volt, kellett indulni Pestre, majd tovább, ki az olimpiára. „November 30-án reggel indultam a Margit-szigetre, anyám sírva kísért el a hídig.

A szigeti Nagyszállóban teljes volt a zűrzavar, a főnök sírva mondta el, hogy nem jöhet velünk, mert „kiszűrték".

Melbourne-ben az egyéni verseny reggelén Keleti Ágnest már nem kellett ébreszteni, mert fenn volt, sőt teljesen menetkészen várta már az indulást, mire a többiek fölébredtek. „Egész éjszaka le sem tudtam hunyni a szememet" - mondta Sárkány Istvánnak.

Minden eszembe jutott: az első válogatottságom 1938-ban, aztán a sok-sok megaláztatás, majd a sikereim, de most többről van szó: befejezem a versenyzői pályafutásomat. A mai a búcsúszereplésem lesz."

Nagyon nehéz nap elé nézett. Három számban volt ugyanis esélyes a bajnoki címre: talajon, gerendán, és felemáskorláton. Nem beszélve most a kéziszer-csapatversenyről. A versenyek színhelye, a West Melbourne Stadion, már a délelőtti versenyekre is zsúfolásig megtelt, és nem volt ritka benne a magyar szó sem, most a magyar versenyzők élveztek hasonló rokonszenvet, mint hatvannyolcban Mexikóban a csehszlovákok, s másutt, mindig, az éppen elesettek. A forradalom híre ugyanis természetesen ide is eljutott.

Keleti Ágnes a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka Forrás: AFP/Stringer

A kötelező gyakorlatok után Keleti és Latinyina holtversenyben állt talajon, aztán a szabadon választottban Latinyina csodálatos gyakorlatot mutatott be. Még a pontozóbírók is tapsolni szerettek volna, olyan szép volt.

Már az első mozdulatok után látni lehetett azonban, hogy Keleti számára ezen a napon nincs, nem lesz lehetetlen.

Ez az ő búcsúnapja, a búcsújátéka, sőt jutalomjátéka, ha úgy tetszik. A gyakorlata még jobb, még szebb, még költőibb volt, mint négy évvel ezelőtt, és ezt a pontozóknak is honorálniuk kellett. Értékelték is. Hajszálra ugyanannyi ponttal, mint Latinyináét. Tökéletes egyezés – két aranyérmes, Keleti és Latinyina. Virágcsokor, boldogság, rövid ünnepi szónoklatok fogadták a bajnoknőt az olimpiai faluban, az ebédszünetben. Keleti azonban elhárította magától az ünneplést:

Nagyon kérem, még ne ünnepeljenek. Még hátravannak a délutáni versenyek, még sok minden lehetséges"

– mondta. De már nyoma sem volt rajta a reggeli idegességnek. Összeszedett volt, mint általában, és magabiztos, határozott minden mozdulata. És ilyen volt minden gyakorlata is a délután folyamán. További két szeren, felemáskorláton és gerendán nyert még olimpiai bajnokságot ezen a napon.

Újrázás a királynő férjének

Ekkor azonban még hátra volt a csapatverseny. A West Melbourne Stadionban kiderült, hogy Tass Olgának nincs meg a nemzeti színű szalagja, amely pedig elengedhetetlen a versenyhez. Ezek a szalagok ráadásul nem voltak piskóták: egy nagyjából félméteres rúdra erősített, mintegy 4-6 méter hosszú és legalább tizenöt centiméter széles piros-fehér-zöld, azaz magyar nemzeti színű szalagok voltak. Egy ilyen valamit csak úgy a levegőből elővarázsolni, pláne Melbourne-ben, gyakorlatilag lehetetlen dolog. De nem Vali néninek. Elővette a bőröndjéből a már itthon, jó előre és minden eshetőségre készen becsomagolt tatai edzőszalagok egyikét, és azt nyomta Tass Olga kezébe.

Te ezzel csináld a gyakorlatot, még szebb is lesz így, megtöri a sok egyforma szalag unalmát."

Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a nemzet sportolója budapesti otthonában Forrás: MTI/Illyés Tibor

Olyan csodálatos gyakorlatot, mint amilyen ebből lett, addig még nem látott a világ.

A fehér ruhában, a nemzeti színű szalagokkal hihetetlen pontossággal együtt tornázó, táncoló lányok egyszerűen lehengerelték ellenfeleiket, lenyűgözték a közönséget.

A magyar csapat nemcsak, hogy győzött, hanem a királyi páholy előtt még egyszer, másodszor is be kellett mutatnia a gyakorlatát, hogy őfelségéék (értsd: az angol királyné és férje, Fülöp herceg) is kellően kigyönyörködhessék benne magukat. Ez a diadal feledtetett minden korábbi gyötrelmet, sírást, fáradságot. Méltóbb befejezése nem is lehetett volna Keleti Ágnes pályafutásának.

Melbourne után: Adieu!

Aki nem élte át, az csak nehezen, vagy sehogy sem tudja elképzelni azokat az 1956-os melbourne-i napokat. Amikor elindultak Ausztráliába, egy győztes forradalom utáni csendet hagytak itthon, amely éppen az addigi világukat törölte el. Arról már, ami utána történt, szinte semmit nem tudtak, legfeljebb rémes híreket. A megmaradt családjának a fele, a testvére Melbourne-ben élt már évek óta, nem jött haza a bizonytalanba.

Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja az egyesület rendezvénye után a budapesti Danubius Hotel Gellért szállodában 2015-ben Forrás: MTI/Illyés Tibor

Amikor azután kiderült, hogy a torna számára Ausztrália fehér folt, sivatag, akkor Németországba jött vissza, a sportág őshazájába.

Ahol néhány tévébemutatóval, meg focimeccsek előtti gerendagyakorlataival annyi pénzt keresett, hogy világszínvonalú tornaszereket vihetett magával Izraelbe, a Maccabi Játékokra, ahová Dückstein Zoltán hívta.

Aki ma meghallja Izrael nevét, természetesen arra az államra gondol, amely ma már világpolitikai tényező, meglehetősen magas életszínvonallal. De Ágnes nem ebbe az Izraelbe ment és maradt ott évtizedekig, és nem a tejfölt nyalogatni, hanem a nemrég alakult, az összes szomszédja által eltiporni akart, a létéért küzdő első zsidó államba.

Áder János köztársasági elnök és a kilencvenöt éves Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a nemzet sportolója a riói nyári olimpián részt vevő magyar sportolók ünnepélyes fogadalomtétele előtt a Művészetek Palotájában Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Ahol nagy szerencséjére szinte azonnal rátalált harmadik nagy szerelmére, szült két remek fiút, akik közül egyik Ausztráliában él, a másik itthon van vele.

Az ott töltött évtizedek alatt ugyanazt tette, mint egész életében: tanított a főiskolán, és megszervezte Izrael női tornasportját.

A tőle megszokott rámenősséggel természetesen. Amelyért (ott is) a legmagasabb állami kitüntetésben részesült. Ahogy idehaza is, megérdemelten. De a történetnek az a része még éppen ezekben a napokban íródik tovább, mindenki ismeri, ismerni fogja. Én viszont ide Keleti Ágnes könyvéből vettem tizenöt évvel ezelőtt azt a zárszót, amelyet ő majd húsz évvel ezelőtt írt. Könyvének vége felé, 2002-ben, tehát negyvenhat évvel győzelmei után így írt.

Egészségesen szeretnék meghalni, és azt akarom, hogy Pesten égessenek el. Izraelben ezt a rabbiátus törvényei nem engedélyezik. Most még azért nem annyira sürgős.

Bár a csontvázam szorgalmasan korhad, napról napra kisebb és ráncosabb vagyok, újabb és újabb ízületem kezd el fájni, de azért minden nap lemegyek a tengerpartra.

Keleti Ágnes az olimpiai aranyérmeivel 2021-ben Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Egyórás séta után felmegyek a kék korláttal elkerített teraszra, azután tornázom egy kicsit, de csak óvatosan. Hogy mi lett a szeretett sportomból, a tornából? Teljesen elszakadt a normalitástól. Ma őrültnek kell lennie egy szülőnek ahhoz, hogy a kislányát beírassa egy sportegyesület versenytorna szakosztályába. Igaz, még kinézek valahogy, de a kegyetlen fájdalmak egyre jobban megtörik az életkedvemet.

Csak egy értelme van az életnek – élvezni kell, amíg lehet. „Carpe diem!", ezt vallom ma is, de sajnos, már nem tudok e szerint élni. Inkább szép csendben szeretnék elmenni, anélkül, hogy észrevenném. De azért ma is leúszom a 40 hosszt a Hélia Hotelben."

És még ma, 100 évesen is megcsinálja a függőleges spárgát. A charlestonról nem is szólva. Pedig egy híján húsz év telt el azóta.