Kozák Luca akár gyerekvállalás mellett is felkészülne a 2028-as olimpiára

„Luca szeretne indulni a következő olimpián, még úgy is, hogy ha úgy hozza az élet, közben gyermeknek ad életet. Tehát igen, készül az anyaságra, de az olimpiára is" – idézi az MTI Suba Lászlót, a 28 éves debreceni atléta edzőjét.

A szakember azt is elárulta a hazai szövetség (MASZ) honlapján, hogy jelenleg Tenerifén edzőtáboroznak tanítványával, aki már a tavalyi, glasgow-i fedett pályás világbajnokságon elért 7.95 másodperces idejével kvalifikálta magát 60 méter gáton a hollandiai Apeldoornban március 6. és 9. között sorra kerülő Európa-bajnokságra - hozzá hasonlóan Molnár Attila is kijutott a fedett pályás kontinensbajnokságra férfi 400 méteren.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Suba 14 éve dolgozik együtt az országos csúcstartó sprinterrel. Elmondása szerint minden nap olyan, mintha Kozák először jönne le edzésre, mivel minden nap képes "meghalni" a tréningen, ezért ő is éppen olyan lelkesen és motiváltan edzi őt, mint amikor elkezdték a közös munkát. Suba korábban ötször volt az év utánpótlásedzője, öt évvel ezelőtt pedig az év edzőjének is megválasztották. Most pedig arról beszélt, hogy jelenleg nagy dilemmával küzd, mivel Kozák Luca felkészítése mellett nem tud annyi időt fordítani csoportjára, amennyit szeretne. Egyre nehezebb számára tanítani és edzősködni, így egyelőre csak az idei világbajnokságig tervez, és utána dönt a jövőjéről.