A sportág első számú világszervezete, a PDC által szervezett dartsvilágbajnokságnak pénteken új győztese lett a 17 éves Luke Littler személyében. Az angol játékos tavaly is már döntőt játszott a darts-vb-n, idén viszont magabiztosan meg is nyerte a finálét Michael van Gerwen ellen. A korábban junior és ifjúsági világbajnoki címet is szerző, tavaly pedig a Premier League, a World Series of Darts Finals és a Grand Slam of Darts major tornákat is megnyerő Littler az újabb sikerével fellépett a világranglista második helyére, ahol több mint egymillió (1.118.500) angol fonttal áll. Ebből az összegből azonban saját maga (még) nem vásárolhat nyilakat.

Luke Littler személyében 17 éves világbajnoka lett a dartsnak

Fotó: Ben STANSALL / AFP

Az angol sajtóban hétfőn megjelent a hír, miszerint egy idáig kevésbé ismert brit törvény még két hétig érvényes Luke Littlerre, aki január 21-én ünnepli a 18. születésnapját. A törvény szerint a kereskedőknek tilos korhatáros termékeket árusítaniuk 18 éven aluli fogyasztóknak, és ilyen termékeknek számítanak a veszélyes fegyverek is, amelyek közé a hegyes dartsnyilakat is sorolják. Mint az kiderült,

akár 5 ezer angol fontra is megbüntethetik azt az árust, aki kiskorúnak ad el dartsnyilakat

– tehát a világbajnok Luke Littlernek még két hétig várnia kell, hogy saját maga vásárolja meg a sporteszközét.

Luke Littler címvédőként várja a darts Premier League 2025-ös kiírását

Hétfőn este egy másik, Littlert érintő hír is érkezett, ugyanis kihirdették a 2025-ös darts Premier League nyolcfős mezőnyét. A világranglista első négy helyezettje (Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen és Rob Cross) mellett az idei darts-vb két elődöntőse (Chris Dobey és Stephen Bunting), a 2021-es világbajnok Gerwyn Price és a 2020-ban PL-döntős Nathan Aspinall kapott meghívást a tornára. Humphries, Littler, Bunting és Dobey is második alkalommal lesz teljes jogú tag, miközben a többiek már jóval rutinosabb szereplői a versenynek, amely tavalyi mezőnyéhez képest két változás van: az egyaránt világbajnok, Michael Smith és Peter Wright maradt ki Bunting és Dobey javára.