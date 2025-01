Már az egészen hihetetlen, hogy a londoni Alexandra-palotában megrendezett PDC-dartsvilágbajnokságnak egy 17 éves játékos volt a legnagyobb esélyesea fogadóirodáknál. Ahogyan a beceneve (Nuke) is mutatja, Luke Littler bombaként robbant be a sportág élvonalába 2023 végén, amikor (még 16 évesen) megnyerte a PDC ifjúsági (U23-as) darts-vb-jét, megvédte a junior világbajnoki címét, majd egészen könnyedén eljutott a felnőttek között is a vb-döntőig. A tavaly januári fináléban ugyan 7-4-re kikapott Luke Humphriestől, de 101,13-as körátlagot dobott, és gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy a képességei alapján hamarosan a csúcsra érhet. A következő egy évben pedig bebizonyította, hogy mentálisan is a világ tetején van, hiszen a legfontosabb pillanatokban sem remegett meg a keze. Aligha vitatja bárki, hogy elsősorban miatta volt a 2025-es világbajnokság a statisztikák alapján a legnézettebb az eddigi 32 PDC-darts-vb közül – miatta ugyanis ugrásszerűen megnőtt a fiatal dartsosok száma az Egyesült Királyságban és az egész világon.

Luke Littler 17 évesen minden idők legfiatalabb dartsvilágbajnoka lett

Fotó: Ben STANSALL / AFP

Luke Littler 2024 elején, a vb-döntő után egy kilencnyilast is dobva megnyerte a Bahrain Darts Masterst, majd miután betöltötte a 17. életévét, a Premier League-ben négy állomáson is győzött (egy kilencnyilast is dobott), és a rájátszásban az egész PL trófeáját elhódította. A World Series of Darts lengyelországi állomásán is ő zárt elsőként, de nyert három Players Championship-fordulót és két European Tour-állomást is, majd a World Series of Darts Finals és a Grand Slam of Darts megnyerésével két major tornán is győzni tudott. A decemberben induló világbajnokság előtt átvette a 2024-es év fiatal sportszemélyiségének járó díjat, a Players Championship Finalsön döntőt játszott, a londoni PDC-vb kezdetére pedig Littler eljutott odáig, hogy a világranglista negyedik helyén állt, 618 500 angol fontot összegyűjtve.

Ezt az összeget aztán további félmillió fonttal megtoldotta (ennyit kapott ugyanis a vb megnyeréséért), és már csak a világelső Humphries van előtte az elmúlt két évet átölelő rangsorban.

A vb-trófeáig vezető hat meccséből Littler ötöt is 100-as körátlag felett zárt, és a Ryan Joyce elleni nyolcaddöntőt leszámítva egyik találkozója sem volt szoros.

Pedig az utolsó három ellenfele Nathan Aspinall, Stephen Bunting és Michael van Gerwen volt. Péntek estig éppen a fináléban legyőzött holland volt minden idők legfiatalabb PDC-világbajnoka, ám a sikere után rendkívül szerényen értékelő Littler további hét évvel megdöntötte az azóta háromszoros világbajnok klasszis rekordját. A január 21-én nagykorúvá váló angol dartsjátékos a vb-történelem legmagasabb (140,91-es) szettátlagát is elérte, ő dobta a torna legtöbb (76) 180-asát, és volt maximum (170-es) kiszállója is – a kilencnyilason kívül tehát lényegében mindent elért a vb-n, amit el lehetett. (Utóbbiból nem mellesleg kettő is született az idei tornán, ugyanis Christian Kist és Damon Heta is egy-egy alkalommal a lehető legkevesebb dobással teljesítette az 501 pontot.)