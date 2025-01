Nick Kyrgios 2022-ben wimbledoni döntőt játszott - célja, hogy egyszer nyerjen Grand Slamet egyéniben is

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Az említett nyilatkozatát megelőző bő két évet sem csendben, a rehabilitációjára koncentrálva ülte azonban végig az ausztrál fenegyerek. A sikeres 2022-es idénye végén gúnyosan kritizálta, hogy nem ő, hanem a Melbourne-ben egyéni AO-győztes Ashleigh Barty lett az év teniszezője Ausztráliában, majd a kórházi ágyából egy olyan fényképet osztott meg, amelyen középső ujjal bemutat a kamerába. Ezután az OnlyFansen vállalt munkát, majd egy népszerű összeesküvés-elmélettel kapcsolatban azt mondta, hogy

kizárt, hogy emberek építették az egyiptomi piramisokat".

Kyrgios eközben a teniszhez is közel maradt, hiszen saját interjúsorozatot indított, a versenyek alatt több csatorna szakkommentátoraként dolgozott, egyes Grand Slam-tornákon pedig ő volt az, aki a pályán készített interjút a győztes játékossal. Jannik Sinner és Iga Swiatek tavalyi doppingügyéről is véleményt alkotott 2024 végén anélkül, hogy bárki kérdezte volna: szerinte az olasz és a lengyel sztár magyarázata nevetséges, ahogyan a felmentésük is, azzal ugyanis lábon lőtte magát a sportág vezetése.

Az év utolsó napjaiban aztán Nick Kyrgios játékosként is visszatért a pályára: előbb egy bemutatótornán vett részt, majd december 30-án tétmérkőzésen is megmutatta magát. Nem is akárhogyan: Novak Djokoviccsal párosban a döntő szett tíz pontig tartó rövidítésében győzték le a német ellenfelüket.

Nick Kyrgios Novak Djokoviccsal párosozott 2024 végén, Brisbane-ben

Fotó: Patrick HAMILTON / AFP

A brisbane-i tornán aztán egyesben is visszatért, ennél több gémet pedig nem is játszhatott volna Giovanni Mpetshi Perricarddal szemben. A francia teniszező ellen Kyrgios megmutatta, hogy szerválni egyáltalán nem felejtett el, hiszen egyetlen bréket sem hozott a találkozó, amely Mpetshi Perricard 7:6 (7-2), 6:7 (4-7), 7:6 (7-3)-as sikerével zárult. Újév napján aztán

Djokoviccsal együtt folytatta a páros tornát, de két párosspecialista, Michael Venus és Nikola Mektic a tízpontos rövidítésben jobbnak bizonyult.

A 29 éves Nick Kyrgios több felkészülési tornán már nem indult el az ausztrál nyílt teniszbajnokság előtt, ám az év első Grand Slamén, Melbourne-ben a védett ranglistahelyezése miatt pályára léphet. Ez azonban az utolsó pillanatig kérdéses maradhat, ugyanis elmondása szerint Brisbane-ben nem volt tökéletes a megműtött csuklója (amellyel a sebész a teniszező saját felelősségére engedte játszani), így a játékos bizonytalannak érzi, hogy végigbír-e egy három nyert szettig tartó GS-meccset.

„Ha nyerek, akkor sem biztos, hogy játszottam volna a második fordulóban" – vallotta be az Mpetshi Perricard elleni vereség után Kyrgios, akinek a csuklóját leszámítva fizikálisan nem volt problémája a mérkőzésen.