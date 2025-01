Fotó: Ifjabb Növényi Norbert hivatalos Facebook-oldala

Visszatérve a PFL/Bellator vonalra, mikor bunyózik újra a ketrecben?

Sajnos nem tudunk semmit ez ügyben, ezt a mérkőzést is azért engedték meg nekem, mert tudták, idén már nem verekedhetek sajnos. Abban reménykedek, hogy 2025. február-március magasságában már lesz valami.

Növényi Norbert sokat tanult a vereségéből

Júniusban elszenvedte profi pályafutása első vereségét a ketrecben, pontozással. Hogy dolgozta fel ezt? Hogyan tekint most erre a vereségre?

Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondolok rá minden egyes nap. Pont, mielőtt hívott, az akkori ellenfelem Instagram-oldalát néztem, olyan vagyok, mint egy rossz ex (nevet - szerk.).

De igazából azért zavar még mindig, mert későn ébredtem fel, a harmadik, utolsó menetben. Azért is alakult talán így, mert majd egy év után kerültem ismét a ketrecbe és nagyon ki akartam ütni az ellenfelem, hogy emlékezzenek majd rám az emberek.

Mindegyik menetre megvolt a tervünk az edzőmmel, hogy mikor, mit fogok csinálni, de a kiütésre mentem, ezért elment az első menet, úgy éreztem nagyon közel álltam a KO-hoz, ezért a második három perc is így ment el, nem pedig a terv szerint. Az utolsó menetnél voltam úgy, hogy tartottam magamat a koncepciónkhoz és így majdnem le is tudtam zárni a mérkőzést. Nagyon sok ember szerint még így is inkább közelebb állt a meccs egyébként a döntetlenhez.

Az én hibám volt ez a vereség, az első két menetet elrontottam, nem tudom másra fogni a dolgot, ez zavar engem igazán, hogy az én butaságom miatt alakult így a dolog. Amit tanultam ebből, hogy legközelebb ne vegye el a tiszta gondolkodásomat az, hogy én most valami nagy KO-t vagy befejezést akarok csinálni.

Ifjabb Növényi Norbert a nyáron Dalton Rostától kapott ki pontozással.

Mivel telnek mostanában a napjai?

Nekem? Csak edzéssel, plusz újrakezdtem a zenélést, harmadmagammal van egy kis csoportom, együttesem, a neve Need new friends (kellenek az új barátok - a szerk.). Kettő zenénk van kint, de készülőben vannak újak is, ez kell nekem ahhoz, hogy jól érezzem magam, amikor van szabadidőm.