Evi Sachenbacher-Stehle a 2002-es téli olimpián váltóban, nyolc évvel később pedig csapatsprintben nyert aranyérmet, emellett pedig három ezüstérme is van ötkarikás játékokról. A német sífutónő a 2012-13-as szezonban már biatlonistaként versenyzett, és Szocsiban ebben a sportágban próbálkozott, de már kisebb sikerrel, ráadásul doppingvétség miatt utólag több eredményét is elvették. Az olimpiai bajnok sportolónő már több mint 10 éve visszavonult, jelenleg férjével és gyermekeivel együtt Fischen im Allgäuban él, de rendre oszt meg érdekes pillanatokat az életéből. A legutóbbi ilyen során arról számolt be, hogy egy mínusz 110 Celsius-fokos jégkamrában járt.

Az olimpiai bajnok sífutónő, Evi Sachenbacher-Stehle biatlonistaként zárta le a pályafutását

Fotó: AFP

Három percig volt a jégkamra belsejében az olimpiai bajnok Evi Sachenbacher-Stehle

„Bementem az emberi fagyasztóba. Ma

önként lefagyasztottam magam egy mínusz 110 Celsius-fokos jégkamrában.

Három percig reszkettem, de megérte: a mínusz 110 Celsius-fok nem volt olyan rossz, mint amilyennek hangzik" – írta a videó mellé az új évet különleges módon kezdő Evi Sachenbacher-Stehle.

A pályafutása során a hideghez hozzászokott kétszeres olimpiai bajnok kiemelte azt is, hogy a jégkamrában tett látogatás után minden könnyebbnek és frissebbnek tűnt, ezért nem kizárt, hogy visszatér még a helyre. Ez nem véletlen, a sokkoló hideg ugyanis enyhíti a fájdalmakat, gátolja a gyulladásokat, ellazítja az izmokat, erősíti az immunrendszert, csökkenti a stresszt, és javítja a hangulatot is – tette hozzá.

