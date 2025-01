A férfi párbajtőrcsapat tagjai külön-külön is egyéniségek, de együtt verhetetlenek, ezt láttuk Párizsban az olimpián, ahol aranytussal hódították el az aranyérmet 52 év után. Amúgy az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely aranynégyes elképesztő kvartettet alkot a páston kívül is, ezt bizonyították a Madame Tussauds Budapest falai között is.

A férfi párbajtőrcsapatnak az is a babonájuk volt, hogy nem néznek a bevonulásnál az ellenfelekre, nehogy idő előtt megijedjenek tőlük, de még ezen is túlmutat a „büdösbogár póz", ami állítólag a versenyeken nagyon bejött. A férfi párbajtőrcsapat különleges kirándulása

Fotó: Csisztu Sport Cast A férfi párbajtőrcsapat tagjai külön-külön is egyéniségek, de együtt verhetetlenek Hogy mi ez egész pontosan és hol követték el a fiúk, ez is kiderül a velük készült különleges Csisztu Sport Cast videóból. Többek között kiderült, mely párok „összepasszíthatatlanok” mint szobatársak, és arra is fény derül ki pörget fel, vagy nyugat le kit, amikor épp erre van szükség. A civil életükben is sok-sok meglepetéssel szolgáló sportolók között van, aki a spanyol táncok világában mozog otthonosan, akad, akinek a Jackson -féle „moonwalk” jön be igazán, és olyat is találunk, aki azt mondta a szüleinek, hogy „anya, egész jól élnénk, ha nem vívnánk”. Az eddig nem hallott történetekből az is kiderül ki „gyávult be” az olimpiai faluban, amikor híres sportolókkal lehetett volna szelfizgetni, és az is meg tudjuk, hogy parkol be két autó közé balra hátra egy mélygarázsban a friss jogsis Andrásfi Tibi. A vívók továbbra is tele vannak ambíciókkal és mind csapatban, mind egyéniben már tervezik a következő olimpiai ciklust: „Az olimpia arany után elmondhatjuk, hogy a jó csapategység mellett most elindulunk az egyéni ambícióinkat megvalósítani, a következő olimpián ugyanis nem titkoltan az egyéni és a csapatarany is a cél” – fűzte hozzá Siklósi Gergely a Csisztu Sport Cast legújabb epizódjában.

