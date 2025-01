Az első tizenkilenc téli olimpia összesen 13 magyar pontszerző helyezést hozott. Az azóta eltelt öt további 16-ot, méghozzá ezek mindegyikét a rövidpályás gyorskorcsolya jóvoltából. A sportág 1988-ban még bemutatóként szerepelt az ötkarikás játékokon, 1992 óta azonban már érmet is osztanak benne. Már Albertville-ben is volt két magyar résztvevő, 2002-től kezdve pedig minden olimpián indult legalább négy magyar kvótaszerző rövidpályás gyorskorcsolyában. 2018-ban aztán megszületett az első magyar téli olimpiai aranyérem, a férfi váltót követően négy évvel pedig Liu Shaoang egyéniben is olimpiai bajnok lett, ráadásul Pekingben ő egy bronzérmet is szerzett, és a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, John-Henry Krueger összeállítású vegyes váltó is dobogóra állt. Ám a Liu testvérek 2022 vége óta kínai színekben versenyeznek, és nagy bravúr lenne, ha a pénteken induló (drezdai) Európa-bajnokságon, a márciusi (pekingi) világbajnokságon és a jövő évi (milánói) ötkarikás játékokon sikerülne újabb érmeket szereznie a magyar küldöttségnek, amely éveken át a világ élmezőnyébe tartozott.

A Liu testvérek – Liu Shaoang (b) és Liu Shaolin Sándor – 2024-ben már a kínai férfi váltót segítették világbajnoki címhez a rotterdami rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Drezda rendezi a 2025-ös rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságot

2010, 2014 és 2018 után negyedszer van Drezdában az Európa-bajnokság, ahol a végül törlésre került 2022-es kontinenstornát is rendezték volna. Rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-t 1997 óta rendeznek, és Magyarország már 2000-ben is szerzett érmet. Néhány év szünet után, 2006-ban ismét ért el dobogós helyezést a magyar küldöttség, azóta pedig egyetlen olyan Európa-bajnokság sem volt, ahol ne lett volna magyar érem. 2009-ben aztán megszületett az első magyar Európa-bajnoki elsőség: a Darázs Rózsa, Heidum Bernadett, Huszár Erika, Keszler Andrea összeállítású női váltó máig az egyetlen magyar női Eb-aranyérmes egység. A következő Európa-bajnoki címre 2017-ig kellett várni, az viszont lavinát indított el, és

2019-ben, majd 2020-ban is négy aranyéremmel zárt a magyar küldöttség a kontinenstornán.

A Liu testvérek távozása óta férfi érem nem volt, a nők közül azonban 2023-ban a váltó és Jászapáti Petra, tavaly pedig Sziliczei-Német Rebeka állt dobogóra (a férfi váltó 4., a női váltó 5. lett Gdanskban, 2024-ben ők voltak még közel az éremhez). Drezdában az a cél, hogy a 2006 óta tartó sorozat ne szakadjon meg, és ezúttal is legyen egy magyar top 3-as helyezés valamelyik versenyszámban – a hétvégén lehet ezért szurkolni, a magyarok számára ugyanis ez az Eb az idény fő versenye.