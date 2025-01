A franciaországi Les Rousses-ban a férfiak számára vasárnap 20 km-es klasszikus stílusú, tömegrajtos versenyt rendeztek a sífutó-világkupában. A norvégok mellett a számban specialistának számító, finn Iivo Niskanen volt az esélyes, de a svéd William Poromaa mindenkit megelőzött, és megszerezte pályafutása első vk-győzelmét. A hajrában a francia Hugo Lapalus és a norvég Erik Valnes a 4-5. helyen haladt, és közeledtek az élen álló trióra, de két kilométerrel a cél előtt, egy emelkedő tetején a hazaiak versenyzője elhányta magát.

A francia sífutó, Hugo Lapalus rosszul lett a hajrában

Fotó: Joe Klamar / AFP

A francia sífutó rosszulléte akadályozta az olimpiai bajnokot

Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes Lapalus az eset után is bejött ötödik helyre, a világ- és olimpiai bajnok Valnes pedig negyedik lett. A norvég sífutó a verseny után elmondta, riválisa rosszulléte egy időre kizökkentette őt a ritmusból, mert ki kellett őt kerülnie, és szerinte ez is közrejátszott abban, hogy nem tudta megszerezni a dobogós helyek valamelyikét.

Poromaa is bevallotta, hogy ő is hallotta, ahogy mögötte Lapalus hányt, de ez csak motiválta őt abban, hogy megnyerje a versenyt.

A francia sportoló már korábban is volt rosszul egy-egy verseny közben, de most elismerte, teljesen váratlanul érte az újabb rosszullét, és szerinte enélkül ő is megnyerhette volna a futamot.

A sífutó-világkupa a következő hétvégén, a svájci Engadinban folytatódik.