A japán Kaszai Noriaki 52 évesen sem hagyta abba a síugrást, a mostani szezonban a Kontinentális Kupában versenyez

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A még közelebbi múltban aztán gyakorlatilag a semmiből berobbant az újabb fiatal (Tschofenig) mellett két újabb "nagy öreg" is. A svájci Gregor Deschwanden 2023 decemberében, 32 és fél évesen szerezte meg az első vk-dobogóját, azóta pedig további öt alkalommal zárt top 3-ban – igaz, győznie még nem sikerült. Pius Paschke története viszont még extrémebb, ő szintén úgy kezdte meg a 2023-24-es idényt (33 éves korában), hogy egyéniben sosem volt dobogós, és a legjobb ötben is csak egyszer tudott végezni. A német síugró aztán azonban még abban a kiírásban háromszor is a pódiumon ünnepelhetett, a mostani (2024-25-ös) szezont pedig immáron 34 évesen úgy kezdte, hogy az első nyolc világkupaversenyből hétszer is dobogóra állt, közülük ötöt pedig meg is nyert. Paschke úgy érkezett meg december 20-án Engelbergbe, hogy 220 pontos előnnyel vezette az összetettet és ő volt kikiáltva a Négysáncverseny legnagyobb esélyesének. Svájcban aztán csak egy 10. és egy 18. helyet szerzett, majd Oberstdorfban hiába kezdett egy 4. pozícióval, ezt egy 9., egy 8. és egy 12. hely követte a többi állomáson.

Pius Paschke a Négysáncversenyen semmit sem tudott megmutatni abból, amit a szezon elején lehetett látni tőle

Fotó: DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Négysáncverseny 6. helyén végzett Pius Paschke ráadásul immáron 108 pontos lemaradásban van Tschofenig mögött a világkupa-összetettben.

Tovább is részletezhető, mennyire változatos sportág is a síugrás. Az elmúlt évtizedben egyedüliként Stefan Kraft volt igazán legkiegyensúlyozott, de neki is volt egy magához képest nagyon gyenge idénye (2020-21-ben). A háromszoros olimpiai bajnok Kamil Stoch kétszeres ötkarikás aranyérmesként, 2014 után két évig gyakorlatilag sehol nem volt, aztán viszont a lengyel éveken át ismét egyeduralkodó volt. Kobajasi Rjójú a 2018-19-es idényt szinte a semmiből berobbanva óriási fölénnyel nyerte meg, majd két év szünet után ismét megtáltosodott, ám 2023 márciusa óta csak két világkupaversenyt nyert. A norvég Halvor Egner Granerud az olimpiai bajnok Kobajasihoz hasonlóan hirtelen robbant be 2020 végén, de 2023 eleje óta még a japánnál is rémesebb formában van. Ami pedig a Négysáncversenyt illeti, az osztrák Thomas Diethart a 2013-14-es kiírást például úgy nyerte meg, hogy egyéniben sem előtte, sem utána nem volt értékelhető eredménye világkupaszinten.