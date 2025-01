Az ausztrál nyílt teniszbajnokság főtábláján ott lesz a világranglista 33. helyén álló Alexander Bublik. Az orosz születésű, de kazah színekben versenyző játékos eddig sosem jutott Grand Slam-torna negyeddöntőjéig, de a balhéinak és az olykor flegma hozzáállásának köszönhetően a legismertebb teniszezők közé tartozik. Bublik a napokban sem hazudtolja meg magát: magyar idő szerint kedden hajnalban kétjátszmás vereséget szenvedve kiesett az adelaide-i tornáról, ám egy Rafael Nadalról, Andy Murray-ról és a tavalyi doppingügyekről tett nyilatkozata miatt mégis középpontba került.

25 egyéni Grand Slam-győzelem tulajdonosa a képen: Rafael Nadal (jobbra) és Andy Murray is 2024-ben vonult vissza a profi tenisztől

Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Alexander Bublikot arról kérdezték, hogy mit gondol a tavaly a sportág elitjében kirobbant doppingügyekről – Jannik Sinnert és Iga Swiateket is felmentették, miután sikerrel tudták bizonyítani, hogy önhibájukon kívül került tiltott szer a szervezetükbe. Bublik ezzel kapcsolatban elárulta: 2024-ben ő is közel volt ahhoz, hogy doppingvétséget kövessen el.

Rettegve versenyeztem, mert kétszer sem találtak ott a doppingellenőrök, ahol lennem kellett volna,

egy harmadik esetnél pedig azonnal jött volna az eltiltás – mondta Bublik, aki két alkalommal is elfelejtette bejelenteni a tartózkodási helyének módosulását. – Innentől kezdve úgy kellett játszanom, hogy nincs több hibázási lehetőség, egy harmadik esetnél ugyanis azonnal eltiltottak volna, és nincs kétségem felőle, hogy a maximális, hároméves eltiltást kaptam volna. Azzal gyakorlatilag véget is ért volna a karrierem."

Rafael Nadalt és Andy Murray-t is kritizálta a kazah teniszező

Bublik 2024 két nagy visszavonulójával kapcsolatban is megszólalt: szerinte Nadal túl későn hagyta abba a teniszt, a párizsi olimpia után elbúcsúzó Murray-nek pedig nem kellett volna elvállalnia, hogy Novak Djokovics edzője legyen.

„Egy teniszező célja, hogy a csúcson hagyja abba. Nyilván nem hasonlíthatom magam mondjuk Rafához, az én örökségem sokkal kisebb, mint az övé. Ezek a srácok mindent elértek, mi, teniszezők is tátott szájjal figyeltük őket, amikor a csúcson voltak. Aztán azt is látjuk, hogy kiöregedtek és nehezen mozognak, világos, hogy már nem lesznek olyanok, mint a sikereik idején. Épp ezért gondolom azt, hogy ez a felhajtás, ahogyan befejezték, a cirkusz kategóriája – idézte az Eurosport Bublikot, aki Murray-vel kapcsolatban is használta ezt a szót. –

Nem tudom más szóval illetni ezt a dolgot [miszerint Murray lett Djokovics edzője] sem, mint »cirkusz«.

Az, hogy Andy most edzőként lesz ott Novakkal Ausztráliában, csökönyös kapaszkodás a múltba, valami olyanba, ami volt, de már elmúlt. Szerintem ez gond."