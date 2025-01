Az utolsó körre picit szétszakadt csoportban Vas harmadik helyen tempózott, egy technikás részt remekül megoldva az élre állt, miközben az ellenfelek közül volt, aki még ebben a körben is kerékpárcserére kényszerült, ezt Vasnak csak egyszer kellett megtennie a verseny alatt. A hegyikerékpárban világbajnok Puck Pieterse bukás miatt leszakadt az élbolyról, Vas pedig a hajrában is kitartott a meredek rézsűkön, felázott homokos részeken is, és bár az U23-as világbajnok Zoe Bäckstedt a végén sprintelésre kényszerítette, így is győzni tudott. Harmadikként a szakág 2021 vb-aranyérmese, Lucinda Brand ért be.

Ezzel Vas 2021 októbere, az Overijsében aratott diadala után második vk-viadalán ünnepelhetett, és csendült fel neki a Himnusz.

A magyar bajnok Bruchner Regina (MVM VESC) az 58. lett közel kilenc és fél perc hátránnyal.

A férfiak futama - Takács Zsomborral és a magyar bajnok Vas Barnabással - 15.10-kor rajtol.

A vk-sorozat vasárnap a hollandiai Hoogerheidében zárul.

Eredmény (a vk eredményközlője alapján):

1. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 48:58 perc

2. Zoe Bäckstedt (brit, Canyon//SRAM) 1 másodperc hátrány

3. Lucinda Brand (holland, Baloise Glowi Lions) 12 mp h. ...

58. Bruchner Regina (MVM VESC) 9:35 p h.