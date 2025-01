Kirsten Wild és Amy Pieters 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is a madison szakág világbajnoka volt pályakerékpározásban

Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

„Amy szeret kártyázni és különböző játékokat játszani. Ez boldoggá teszi őt és nagyon élvezi. Úgy tűnik, Amersfoortban elég gyorsan beilleszkedett, mivel a szomszédaival gyakran kártyázik vagy egyéb játékokat játszik. Az, hogy ezt az átmenetet a jelek szerint zökkenőmentesen kezelte, bizakodásra ad okot a jövőre nézve – folytatta a közlemény idézését az Eurosport. –

Amy szerencsére még mindig nagyon vidám. Társaságkedvelő és barátságos. Ilyenkor a szerettei sok olyan jellemvonást látnak belőle, mint a balesete előtt.

Amíg Amy javulást mutat, legyen az bármilyen kicsi is, addig mindenki reménykedik a lehető legjobb felépülésben, a szebb jövőben.”

„Amy ügyintézőjén keresztül közte és a csapat között üzleti nézeteltérés volt a szerződés rendezése miatt, miután Amy 2021-ben súlyos esést szenvedett, és nem tudott többé aktív kerékpáros lenni. Ez végül bírósági eljáráshoz vezetett. Ezt mindkét fél nagyon kellemetlennek élte meg, hiszen a személyes kapcsolat soha nem változott. Az egymás iránti tisztelet mindig is nagyszerű volt és az is maradt. A felek ezért örömmel bejelentik, hogy a vita békés rendezése mostanra megtörtént, így a folyamatban lévő eljárás lezárható. Mindkét fél elégedett a tárgyalások eredményével és az elért egyezséggel, és ezt egy kellemetlen időszak lezárásának lehetőségeként értékelik. Amy sok sikert kíván a csapatnak az elkövetkező szezonokban, a csapat pedig a maga részéről reméli, hogy Amy továbbra is gyógyulni fog. Érdemi bejelentést egyik fél sem kíván tenni a további részletekről" – zárult az SD Worx-Protime kerékpárcsapat közleménye.