Hogy emlékszik, milyen volt ez az első nagy találkozás az óceánokkal?

Az új és az ismeretlen mindig számtalan kihívást rejt már önmagában is. Nagyon izgalmas volt egyébként az egész verseny, főleg nekünk, akik napról napra tanultunk, fejlődtünk. Ennyiben egyébként a mostani szóló vitorlázásomhoz is hasonlított. Egy nagyon meredek tanulási ívet írtunk le, de a verseny végére sikerült az egyik legjobb csapattá összeforrnunk és végül meg is nyertük az 1996-97-es kiírást.

Csapathajó után jöhetett a szólózás

A szóló vitorlázás pedig még ehhez képest is egészen más lehet. Ezzel a műfajjal mikor kezdett ismerkedni?

Három-négy éve csupán, vagyis ismét a teljesen ismeretlenbe ugrottam fejest, ami óriási kihívás volt kezdetben, sőt még most is az, habár ma már sokkal magabiztosabban vitorlázok egyedül a nyílt óceánon, mint amikor először ültem egyedül egy 60 lábas hajóban a Biscayai-öböl közepén. Egyszer csak ott találtam magam, ami egy nagyon-nagy falat és egy nagyon-nagy ugrás volt. Ott kezdtem ismerkedni a Vendée-re vásárolt hajóval, a New Europe-pal.

Az eredetileg Ariel II névre keresztelt IMOCA 60-as hajót az Owen Clarke Design nevű cég tervezte és az Új-Zéland-i Wellingtonban építették 2007-ben. A hajó súlya 8,5 tonna, a főárbóca 29 méter magas. A fővitorlája 270, míg a teljes vitorlázata 580 nm. Az akkor már Stark néven futó hajóval a finn Ari Huusela utolsó célba érőként a 25. helyen végzett a 2020-21-es Vendée Globe-on. Ezt követően vette meg a hajót Weöres Szabolcs és lett a neve New Europe.

A Vendée Globe-on nem indulhat akárki, az indulókat komoly tesztversenyek végén szűrik ki.

Így van, nekem, nekünk összesen hat Atlanti-átkelést kellett teljesítenünk a kvalifikációk alatt. Ezek közül öt valódi verseny volt, melyek közül három volt szóló (a futamok között rendezett egyik gyorsasági versenyt meg is nyerte New Yorkban, ami ugyan nem számított bele a kvalifikációba, de azért mégiscsak bravúr volt – a szerk.).

Idén egyértelműen minden idők legnehezebb kvalifikációját rendezték és nagyon sokaknak nem sikerült indulási jogot szerezniük.

Összesen 56, ahogy mondani szoktuk, kampány állt rajthoz és csak 40 hajó indulhatott el a Vendée-n.