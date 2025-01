Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Wladár Sándor beszélt Milák Kristóf jelenlegi helyzetéről. "Nem régen volt egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen Szabó László paralimpiai elnök, Markovits László, a Vasas elnöke és Gergely István, a Honvéd elnöke vett részt. Négyesben ültünk le, az volt a téma, hogy Szabó Álmos vezető edző, aki a paraúszókat is edzi, hogyan tudja Milák Kristóf felkészítését is összeegyeztetni a paraúszók felkészítésével. A múltról már nem akartunk beszélni, s most sem tenném meg. Milákról a szövetség részéről én, a Honvéd részéről Gergely István fog kommunikálni, meg az edzője, Szabó Álmos.

Annyit elmondhatok, hogy Milák edz és elkezdte a felkészülést az idei versenyekre."

