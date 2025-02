Balázs Krisztiánnak orvosai tanácsára kellett lezárnia a sportolói karrierjét január közepén, mert gyógyíthatatlan, genetikai eredetű betegséggel küzd.

„Egy nem várt, nagyon ritka és jelen állás szerint nem gyógyítható gerincvelő betegség miatt az orvosok úgy döntöttek, hogy nem folytathatom pályafutásomat az élsportban – írta múlt héten a közösségi oldalán az ifjúsági olimpiai bajnok magyar tornász. – Megdöbbentő, ijesztő és felfoghatatlan még számomra, hiszen erről szólt minden napom és erre tettem fel a gyerekkoromat és egész életemet."

Balázs Krisztián a gyógyíthatatlan betegsége miatt kénytelen volt visszavonulni

Balázs Krisztián edzőnek állt

Balázs Krisztián eldöntötte, hogy a folytatásban utánpótlásedzőként segíti szeretett sportágát.

„Van már egy edzői diplomám, most ebben az évben végzek tanári szakon a mesterfokozaton, és szeretnék a továbbiakban edzőként is hasonló besorolású képesítést szerezni. Sok mindent kaptam a Ferencvárostól és a Magyar Torna Szövetségtől versenyzői karrierem során. Most igyekszem mindezt visszaadni a sportágnak. Nagy becsvággyal kezdem az edzősködést."

„Új helyzet, de annak örülök, hogy maradtam ugyanabban a teremben, amelyben eddig is edzettem. Mondjuk az

elég furcsa, hogy Kiki bának szólítanak a fiatalok.

Megható volt az a sok üzenet, amit kaptam itthonról és külföldről is. A nemzetközi és az európai szövetség is méltatta az eredményeimet, és sztártornászoktól kaptam privát üzeneteket, amelyben biztatnak az edzői munka folytatására" – mondta a Borsnak a 22 éves sportoló.

Balázs Krisztián a 2018-as ifjúsági olimpián aranyérme mellett egy-egy ezüst- és bronzérmet is szerzett. Mindezek mellett junior világbajnoki bronzérmesnek mondhatja magát, míg EYOF-on harmadik volt, ifjúsági Eb-n pedig aranyérmes, és több kontinensbajnoki érmet is gyűjtött. Szerepelt vb- és Eb-döntőben, sokszoros magyar bajnok.

