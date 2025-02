A pusztakezes bunyóval foglalkozó nemzetközi promóció, a BKFC rendkívül népszerű, ennek a cégnek lett nemrég az egyik tulajdonosa Conor McGregor is. Egy héttel ezelőtt a 36 éves sportoló azt mondta: „Ha azt hiszitek, hogy én itt fent a színpadon tartom ezeket a beszédeket és vezetem ezeket az embereket a csatába, és nem lépek majd be oda magam is, akkor gondoljátok át újra... Az biztos, hogy Conor McGregor harcolni fog a Bare Knuckle Fighting Championshipben. Jegyezzétek meg a szavaimat.”

Most pedig az Instagram-oldalán jelentkezett McGregor a fenti poszttal, amely mellé azt írta: „Az egyetlen, az igazi. A PUSZTAKEZES FŐNÖK. A BAJNOK BAJNOK. Jegyek már kaphatók a mega globális terjeszkedési eseményeinkre, Olaszországba és Dubaiba. Menj a bkfc.com oldalra”.

Kérdés, ez csak egy újabb marketingfogás, vagy az ír tényleg megmutatja-e magát a BKFC színeiben, mint harcos.