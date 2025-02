Honey, Jasmine, Maya és Venice a négy tagja a bandának, amely csatlakozott McGregor kiadójához. „Hölgyeim és uraim, ez egy csodálatos nap a Greenback Records számára. Nagyon büszke vagyok, hogy bejelenthetem a Spice Girls óta a legnagyobb lánybanda szerződtetését, a Sweet Love bemutatását” - jelentette be egy videóban, mielőtt külön-külön bemutatta volna mindegyiküket. "Itt van a gyönyörű Venice, a gyönyörű Honey, a gyönyörű Jasmine és a gyönyörű Maya. Hamarosan, nagyon hamar új híreink lesznek” - jelentette be, mielőtt elköszönt.

A szebb napokat is látott szupersztárt úgy néz ki, nem törte meg az ellene folyamatban lévő, illetve lezárt nemi erőszak per, és továbbra is építi az üzleti birodalmát.