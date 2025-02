Weöres Szabolcs második magyarként vágott neki november 10-én a Vendée Globe, kikötés nélküli, egyszemélyes, több hónapon át tartó földkerülő vitorlásversenynek. Az 51 éves vitorlázó szinte rögtön a táv elején olyan szerencsétlenül borult fel az Atlanti-óceánon, hogy később fel kellett adnia a négyévente megrendezésre kerülő versenyt. A Weöresnél 20 évvel idősebb Fa Nándornak korábban háromszor is sikerült célba érnie, a magyar vitorlázás legendás alakja pedig a 2024-25-ös versenyt követően a szolovitorlazas.hu oldalon írta meg a véleményét a legutóbbi Vendée Globe-on és az azután történtekről.

Fa Nándor 2017-ben harmadszor is teljesítette a Vendée Globe-ot, majd visszavonult a vitorlázástól

Fotó: AFP

A magyar vitorlázás legendája, Fa Nándor a legutóbbi Vendée Globe előkészületeiről

„Segítettem Weöres Szabolcsnak mindenben, úgynevezett mentor szerepben. Mindezt cégem működtetése, munka mellett, minden ellenszolgáltatás nélkül.

Szabolcs mintegy 4 éve keresett meg azzal az ambíciójával, hogy részt szeretne venni a 2024-es Vendée Globe-on.

Akkor még úgy nézett ki, hogy eladó az én volt hajóm, így a terv arra épült – áll Fa Nándor írásában, amelyben hozzátette, később Weöres Szabolcs másik hajót keresett. – Kínálat több is volt, csak a költségvetés határozta meg a választást. Első perctől kezdve megbeszéltünk szinte mindent, ajtóm állandóan nyitva volt Szabolcs előtt. Amíg Szabi hajó ügyben a lehetőségeket tanulmányozta, addig én egy segíteni tudó és akaró barátommal jártam a lehetséges támogatókat, hogy összerakjuk Szabinak a szükséges anyagiakat. Teljes hitelességemet, kapcsolatrendszeremet bevetve haladtunk előre, és mire elérkezett a tettek ideje, pénzben és vállalásban megvolt a mi szintünknek megfelelő fedezet. Szabi kikérte véleményemet szinte mindenben, de a biztonsági részletek kivételével meghagytam neki a döntések szabadságát. Végül kevés olyan részletet tudnék most felsorolni, amiben meg is fogadta a tanácsokat."

Weöres Szabolcs nem tudta befejezni a Vendée Globe-ot

Fotó: Irina Gracheva/Facebook.com/SzabiRacingHun23

Fa Nándor hozzátette, Weöres Szabolcs nem mindig úgy ment előre a Vendée Globe-ig vezető úton, ahogyan azt ő helyesnek vélte, ráadásul a mentoráltja gyakran jelezte, hogy nincsen pénze a verseny teljesítéséhez szükséges új vitorlákra.