Az 1000 és az 1500 méter B döntője volt a legjobb eredmény magyar szempontból Milánóban, mindkét részsikert Jászapáti Petra szállította. A legrövidebb, 500 méteres távon azonban már neki is iszonyatos balszerencséje volt.

Az egyik futamban egy előzési kísérlet során meglökte egy kínai versenyző, majd az egyensúlyát kereső magyar korisba hátulról beleszállt a pont akkor kicsúszó horvát Valentina Ascic, írja a Magyar Nemzet.

Jászapáti óriási esett, aminek következtében kiugrott a helyéről az egyik válla, az orvosi stábnak hordágyon kellett levinnie a jégről.

"Már a jégen stabilizáltuk az állapotát, aztán az orvosi szobában repozícionáltuk a vállát. A fájdalma megszűnt, további kivizsgálásra pedig kórházba szállították. Az ott elvégzett képalkotó vizsgálatok alapján a törés kizárható, Petra válla a helyén van. Akut teendő itt nincs vele, a további vizsgálatokat majd Magyarországon végzik el – idézi Kiss Dénes csapatorvost a hazai sportági szövetség honlapja.

Nagyon jó lenne, ha a legjobb formában lévő magyar short trackes megúszná komolyabb sérülés nélkül, és nem esne ki a márciusi pekingi világbajnokságra történő felkészülésből.

Liuék is érem nélkül maradtak

A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándornak és Liu Shaoangnak sem hozott szerencsét a milánói jég. A fiatalabbik fivér, az egyéniben és váltóban is olimpiai bajnok Shaoang 500 méteren ezúttal csak negyedik lett, ahogy a kínai váltóval is, amelyben Shaolin is ott volt.

