Klubja - melynél a vívószakosztály elnökeként is tevékenykedik - a honlapján közölt vele interjút, ebben a klasszis kardozó úgy fogalmazott, "minden a terv szerint halad a rehabilitáció terén, így továbbra is él az a forgatókönyv, hogy májusban akár már versenyen is a pástra állhatok". Ez azért lenne fontos - emelte ki -, mert júniusban és júliusban Európa-bajnokságot és világbajnokságot rendeznek, és előtte szüksége lenne pár versenyre - írja az MTI.

Szilágyi Áron szerződést hosszabbított és májusra tervezi a visszatérését

Fotó: AFP

Nem vonul még vissza Szilágyi Áron

"Beszélt arról is, hogy harmincnégy évesen, öt olimpiával a háta mögött egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy folytatja sportolói pályafutását. "Sokat nyomott a latban az is, hogyan sikerült az olimpia, mennyire volt támogató a családom, a barátaim, vagy éppen a Vasas. Összességében mindenhonnan az az impulzus jött, hogy érdemes lenne folytatni, és ne a balul sikerült párizsi legyen az utolsó egyéni versenyem" - árulta el döntés hátterét, utalva arra, hogy egyéniben az első fordulóban búcsúzott a nyári játékokon. Emellett - jelezte - tisztult a kép a sportolói tervein túlmenően is: elvégzett egy coach-képzést, és célkeresztbe került a pszichológia mesterképzés elkezdése is.

"Kifejezetten a magas teljesítmény és annak a mentális oldala érdekel, ebben vagyok én is benne, ezt szeretném kutatni" - mondta.

Egyelőre 2026-ig hosszabbított szerződést.

"Los Angelest szándékosan nem szeretném még bevonni ebbe a tervezésbe, már csak azért sem, mert akkor csak ezt a részét emelné ki mindenki, hogy én már a következő olimpiára készülök. Holott most nem ez mozgat, hanem például az, hogy úgy érzem, még tudnám segíteni a generációváltás küszöbén álló kardválogatottat. Meglátjuk, hogyan sikerül a visszatérés, de az biztos, hogy nem szeretném sokkal alább adni a korábbiaknál. Nem az a célom, hogy ellegyek valahogy a mezőnyben, hanem ott akarok továbbra is lenni a legjobbak között. Ha minden ideálisan alakul, lehet ebben még egy teljes olimpiai ciklus, de most még nem időszerű ezt latolgatni" - fejtette ki.