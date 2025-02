Kenneth Fredheim Norvégia egyik legnépszerűbb és legismertebb tévés sportriportere volt. A szakmáját csaknem 40 éven át űző riporter tavaly - általános megdöbbenésre - otthagyta az állását. Pedig nem akármilyen élete volt, hiszen Angliából rengeteg Premier League-meccset kommentálhatott, de ő volt a norvég labdarúgó-válogatott mérkőzéseinek tévériportere is. Távozása sok mindenkit megdöbbentett az északi országban. Kenneth Fredheim ma Kongsbergben él, ott adott hosszabb interjút a Nettavisen.no internetes oldalnak.

Ez a történet Norvégiában, Numedal tartományban, Rollag falujában játszódik (a kép illusztráció)

Fotó: AFP

"Amit most elmondok, arról soha nem beszéltem szinte senkinek, a nagy nyilvánosságnak pláne nem.

Magamban tartottam mindezt, miközben focimeccsek százait közvetítettem a tévében. De most úgy érzem, eljött az idő a történet elmesélésének"

- kezdte Kenneth Fredheim.

Egy rendőr és egy após meghurcolása

1995 decemberét mutatta a naptár. Norvégiában a családok számára szinte szent ünnep a karácsony, amikor mindenki otthon van és ünnepel. Az ablakokban ragyognak az ünnepi fények. Nincs ez másképpen a norvég fővárostól nyugatra fekvő Rollag falujában sem. Ennek a kistelepülésnek a rendőre volt Harald Tveiten. Nem mellesleg Kenneth Fredheim apósa. Ő is otthon van a családjával. De senkinek nincs kedve ünnepelni. Néhány nappal karácsony előtt érkezett meg a hír: a legfelsőbb bíróság is elutasította Tveiten fellebbezését. Pár hónappal korábban, 1995 márciusában a bíróság csalás miatt ítélte őt el elsőfokon. Most érkezett meg a másodfokú ítélet.

A rendőr és a teljes család élete összeomlott.

Harald Tveiten népszerű ember volt ebben a kis faluban. Egy igazi régivágású rendőr, aki mindenkinek segíteni akart. A történet 1993-ban kezdődött. Ekkor tartóztatták le a rendőrt, aki ellen lopás és sikkasztás volt a vád. Azzal vádolták, hogy 223 ezer koronát lopott el egy, a faluban élő özvegyasszonytól, Gunnhild Eggerudtól.

"Haralad Tveiten csodálatos ember volt, számomra több volt apósnál, a mentorom és barátom lett. Feleségemmel, Lailával 16 éves korunk óta vagyunk együtt, így apósommal és anyósommal nőttem fel. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk" - mesélte el Kenneth Fredheim. - "Apósom iskolai rendőrként kezdte, aztán egyre feljebb emelkedett a ranglétrán. Nem sokkal később már a szülőfalujának rendőre lett. Sosem hazudott, sosem csalt. Gunnhild Eggerud is régi ismerőse volt. Amikor a nő férje meghalt, az apósom elsők között ment el segíteni.

A kapcsolat Eggerud haláláig tartott, majd a temetés után egyszer csak felbukkantak a nő örökösei. Azzal vádolták meg az apósomat, hogy ellopta Eggerud pénzét. Meg azzal is, hogy a lakásból számos tárgy hiányzott. Egy ilyen kis faluban gyorsan terjednek a pletykák, a gyanú azonnal az apósomra szállt, aki annyira megdermedt ettől, hogy szinte védekezni sem tudott."

Az ügy gyorsan, talán túlságosan is gyorsan haladt előre. 1995 márciusában megszületett az elsőfokú ítélet: az ekkor már csak volt rendőrt hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 230 ezer korona megfizetésére ítélte a bíróság.