A 44 éves Venus Williams előbb a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen a teniszpályán edzett, s ugyan további részleteket nem közölt, gyorsan beindultak a találgatásokat arról, hogy idén közel egy éves kihagyás után visszatér.

A bejegyzés után alig telt el pár óra, majd kiderült, hogy a hétszeres egyéni és tizennégyszeres női, kétszeres vegyes páros Grand Slam-bajnok amerikai teniszező, aki a világlistán már csak a 974. helyen áll, a tavalyi viadal után – az első fordulóban kikapott a japán Hibino Naótól – szabadkártyát kapott a március 5-én kezdődő Indian Wells-i kemény pályás tenisztorna női versenyére.

Venus Williams 15 éven keresztül bojkottálta az Indian Wells-i tornát, mert a szurkolók rasszista bekiabálásokkal sértegették húgát, Serenát és a családját - írja a Magyar Nemzet.

Venus Williams szabadkártyát kapott Indian Wellsben

Fotó: AFP

A 44 éves Venus Williams 11 hónapja lépett utolsó meccsen, s noha még 2017-ben is játszott két GS-döntőt, azóta meccset is alig nyert. Utoljára 2023-ban tudott meccset győzni, de 2021 óta pedig egyszer sem jutott tovább a második fordulóba egy nagy versenyen. Ennek ellenére 44 évesen is próbálkozik, a visszavonulásról pedig a folyamatos sérülései ellenére sem akar hallani.