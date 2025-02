🇨🇴 Queremos mandar muchos ánimos a @Eganbernal tras su caída hoy cuando se lanzaba a por el podio. 💚 ¡Pronta recuperación campeón!



🙏 We want to send our best wishes for @Eganbernal after his crash today when he was going for the podium. 💚 Get well champ! #ClásicaJaén pic.twitter.com/Q2BlV8kexM