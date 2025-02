A 37 éves amerikai szépség már tinédzserként hazája egyik legjobb szörföse volt, felnőttként országos bajnoki címet is szerzett, ám az elmúlt években inkább a fürdőruhás képei miatt imádják a rajongók. A szupermodellként és televíziós személyiségként is ismert Anastasia Ashley azzal is bekerült a hírekbe, hogy az autójából ellopták a laptopját, amelyen a saját magáról készült meztelen fényképek is rajta voltak, a tolvajok pedig ezek közül néhány felvételt nyilvánosságra is hoztak.

Anastasia Ashley meztelen fényképei közül néhányat nyilvánosságra hoztak

Fotó: instagram.com/anastasiaashley

