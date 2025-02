Milák Kristóf korábbi edzője, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökeként dolgozó Selmeci Attila volt a vendég a Hír TV Lelátó című műsorának. Selmeci reagált Milák nyilatkozatára és összefoglalta a párizsi olimpia előtt időszakot.

„Kristóffal 2021 szeptemberétől külön váltunk, és attól kezdve Virth Balázzsal készült.

2023 szeptemberében kezdték a felkészülést az olimpiára, és három hét munka után Kristóf jelezte, hogy inkább továbbra is pihenni szeretne, és kihagyja a februári dohai vb-t. Ez már azért komolyabb problémának jelentkezett, Kristóf bezárkózott, nehezen lehetett vele kommunikálni”

– idézi a Bors a Hír TV-nek nyilatkozó Selmecit, aki elárulta, hogy Milák 2024 tavaszán Tenerifén és Törökországban készült az olimpiára, majd európai versenyeken indult.

A 2021-es tokiói olimpián Milák még Selmeci Attila tanítványaként nyert aranyérmet

Fotó: musz.hu

Selmeci hangsúlyozta, hogy mivel Milek Kristóf elzárkózott minden nemű kapcsolattartástól, ezáltal nagyon sok kommunikációs probléma adódott. Ezért kerültek napvilágra olyan fals információk, miszerint, hogy Ausztráliában vagy az Egyesült Államokban készült az olimpiára.

Virth Balázs elmondása szerint 2024-ben 13 héten át dolgoztak együtt, ez felvet egy olyan kérdést, ha ilyen hosszú ideig együtt voltak, akkor egyértelmű, hogy elsősorban Virth Balázs a sikereinek kovácsa.

Az olimpia előtti két-három hétben következik be egy szakadás, amikor úgy néz ki, Balázs és Kristóf között nem úgy alakulnak a dolgok, és Kristóf félig-meddig külön válik, újra maga kezd el edzeni” – folytatta Selmeci, aki megjegyezte, hogy itt került előtérbe Szabó Álmos munkája, aki jelenleg is edzőtáborban készül Milák Kristóffal.

Selmeci arról is beszélt, hogy Milák vajon miért nem jelölte meg edzőjének Virth Balázst, aki így lemaradt a felkészítőknek járó pénzjutalomról. A tréner úgy véli, Milák burkoltan bocsánatot kért Virth-től.

Milák Kristóf egy arany és egy ezüstéremmel zárta a párizsi olimpiát

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Sok mindenre rávilágít, nem egyszeri feledékenységről volt szó. Ha jól tudom, 30 nappal az olimpia előtt minden versenyzőnek meg kellett adnia írásban az edzőjét, és a nevelő edzőjét is. Kristóf ezt nem tette meg, és ezért volt a probléma. Hiába küldte ki neki a szövetség a papírt, Kristóf ez elől elzárkózott. Biztos vagyok benne, hogy ma már talán másképp látja. Ez hiba volt, talán első felindulásában nem foglalkozott vele, de ezzel elég nagy problémát okozott. Amikor Kristóf a podcast végén elnézést kér, még ha nem is mondja ki, de szerintem burkoltan benne volt Virth Balázs neve is, tulajdonképpen rádöbbent arra, nem biztos, hogy helyesen járt el. Ez megnyugtató abból a szempontból, ha egy ekkora versenyző rádöbben arra, hogy valamit rosszul csinált, az elismerésre méltó” – vélekedett Selmeci Attila.