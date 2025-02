A még mindig csak 22 éves Emma Raducanu kedden a Dubaji teniszversenyen kapott ki Karolina Muchovától, de ami ennél is fontosabb, hogy a britek játékosát zaklatta egy férfi, ami miatt a játékos a mérkőzés egy pontján a székbíró mögé próbált elbújni. Raducanut hétfőn, egy a versenyhez közeli nyilvános helyen szólította meg férfia, aki egy levelet adott neki és fényképet is készített róla.

A dubaji rendőrség szerint a férfit őrizetbe vették, mielőtt Raducanu úgy döntött, hogy nem tesz feljelentést ellene.

Emma Raducanu tudta folytatni a meccset

Fotó: NurPhoto via AFP/Noushad Thekkayil/NurPhoto

„Raducanu panaszát követően a dubaji rendőrség őrizetbe vett egy turistát, aki odalépett hozzá, levelet adott neki, lefényképezte, és olyan magatartást tanúsított, amely zaklató volt számára” - közölte a dubaji rendőrség. „Bár Raducanu később úgy döntött, hogy ejti a vádakat, az illető hivatalos kötelezettségvállalást írt alá arról, hogy távolságot tart tőle, és eltiltották attól, hogy a jövőben a versenyeken ott legyen.”

Raducanut hétfőn - az első és második fordulós mérkőzései közötti napon - kereste meg a férfi a dubaji verseny helyszínének közelében. A WTA közleménye szerint a férfi „fixált viselkedést tanúsított”, ami pszichológiai nyelven megszállott, egészségtelen viselkedést jelent.

Raducanu egy levelet kapott a férfitól, amelyben állítólag a neve és a telefonszáma is szerepelt, majd Raducanu tájékoztatta a WTA-t, amit követően a értesítették a verseny biztonsági személyzetét is. A férfi ennek ellenére be tudott jutni a nézőtérre, ahol Raducanu kiszúrta, majd megtörtént a fenti incidens, amit követően kivezették a férfit a pályáról.

Raducanu folytatta a mérkőzést, amelyet végül 7-6 (8-6), 6-4-re elveszített.