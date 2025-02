Az amerikai pankrátor korábban az NBA-ben, az NFL-ben és az NHL-ben is dolgozott pomponlányként, és máig űzi ezt a szakmát, de eközben a saját sportágában is sikeres. Kelsey Heather tavaly megnyerte a Shine Nova Championship nevű versenyt, amelynek ezzel jelenleg ő a címvédője. A Randi Rah Rah művésznéven is ismert 36 éves szépség már idén is ringbe lépett, pályafutása 53. mérkőzését ugyanakkor elveszítette januárban, Louisville-ben.

Kelsey Heather pomponlányként és pankrátorként is sikeres

Fotó: instagram.com/kelseyhheather

