Mindenhol úgy olvashattunk róla, mint párizsi olimpia, ugyanakkor a francia fővároson kívül Nice, Marseille vagy éppen Lyon is otthont adott az ötkarikás játékoknak, összesen 16 városban lehetett sporteseményeket látni. Nem emiatt volt azonban igazán emlékezetes a rekordok olimpiája, hanem amiatt, mert először fordult elő a játékok történetében, hogy az egyik versenyszámot, a szörfözést 12!!! időzónával és 15 000 kilométerrel arrébb, a tengerentúli Tahitiban rendezték meg, a szörfösök között híres Teahupo hullámain.

A rekordok olimpiáján a világ másik felén szörföztek a versenyzők. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/10 August 2024, Bavaria, Hallbergmoos: Camilla Kemp, first German Olympic surfer in Paris 2024 (r), surfs at the opening of "o2 Surftown Muc", the first surf park in Germany. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Aki ezen az egzotikus helyen felállt a dobogóra, annak ez duplán volt történelmi tett, mert minden egyes párizsi éremszerző olyan speciális medált kapott, amelyben felhasználták azokat a vasdarabokat, amelyeket az Eiffel-torony felújításakor cseréltek le, így a sportolók Párizs egy darabját is hazavihették magukkal (az már ugye más kérdés, hogy ezek a medálok hamar elkezdtek korrodálódni).

Az egész világon jól ismert látványosságból nyert darabokat az érmek készítése előtt egy titkos helyen található raktárban tárolták, hogy teljes biztonságban tudják azokat.

A rekordok olimpiájáról az érmesek magukkal vittek egy darabot a város ikonikus jelképéből. Fotó: Csudai Sándor

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Akik a helyszínen nézték meg az atlétákat, azoknak mélyen a zsebükbe kellett nyúlni, mert a kétszeresére emelt tömegközlekedési és az egekbe szökött szálláshely árak mellett az egyes belépőkért is sokat kértek a szervezők, több száz, esetenként ezer eurós jegyekről beszélhettünk. Ráadásul a francia fővárosban úgy döntöttek, minden egyes korosztály számára ugyanannyiba kerülnek a tikettek, azaz egy karonülő csecsemőnek is ugyanazt a drága belépőt kellett megvenni, mint egy felnőttnek. Ebben az a legszebb, hogy azok a szülők, akik még gyermekük születése előtt vettek jegyet, most kénytelenek voltak még egyet vásárolni, már ha tudtak, bár a szervezőknek erre is volt válasza, azt mondták, a gyermekek biztonsága érdekében a szülők a négy év alatti cseppségeket inkább ne is hozzák magukkal a sporteseményekre.

Közös maraton a forradalmak útján és a kilencmilliárd eurós kérdés

A maratonfutásnak mindig is különleges hangulata és körítése volt az olimpiákon. A mostani futás során a nézők megismerhették Franciaország kultúráját, magát a várost és a francia történelmet is. Egészen konkrétan a versenyzők több helyen is érintették az 1789-es nagy francia forradalom fontosabb állomásait, többek között az "asszonyok menete"-ként ismert útvonal egy részét is.